Quand on a les cheveux trop cassants ou secs le matin, on n’évite de passer un coup de brosse. Résultat, on dit adieu à la coiffure qu’on voulait faire, car un cheveu mal hydraté est plus dur à coiffer. Pour éviter ces quelques soucis du matin, 20 Minutes a consulté Fabien Provost, coiffeur et directeur artistique du salon Franck Provost. Il nous a expliqué quelques techniques simples pour se coiffer en quelques minutes seulement.

Utiliser les bons soins

Pour avoir des boucles définies et des cheveux parfaitement hydratés le matin qu’on peut facilement coiffer, notre expert nous recommande l’utilisation d’un baume de soin. A mettre la veille sur ses cheveux, on l’applique en partant de la racine jusqu’aux pointes en insistant bien sur les longueurs. Le matin c’est au choix. Le cheveu aura eu assez de temps pour bien absorber le produit et il sera donc déjà bien gainé. On peut donc décider de rincer ses cheveux (pas de les laver) ou alors de les laisser en l’état s’il n’y a pas d’effet gras. Grâce à cette étape, le cheveu sera plus beau et brillant le matin, donc plus facilement maniable. Mais surtout, il sera hydraté, ce qui suffit déjà pour avoir des boucles ou des ondulations bien définies. Bingo ! On gagne du temps sur sa routine capillaire matinale. Bien entendu, il faut prendre un baume adapté son type de cheveu, qui va suffisamment nourrir le cheveu et le réparer durant la nuit.

Reproduire les bons mouvements

Sur les cheveux texturés, on peut réaliser des gestes qui vont favoriser le volume et la définition des boucles au moment du coiffage. C’est très simple, avec ses mains, il faudra naturellement remonter ses cheveux, comme si on les pressait légèrement dans ses mains. Ce qui va permettre de donner un sens à la boucle ou juste apporter un peu plus de volume sans emmêler ses cheveux. Évidemment, il faudra accompagner ses astuces à une routine capillaire complète et adaptée aux besoins de ses cheveux.