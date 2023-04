Le moteur de recherche de mode mondial Stylight confirme la tendance Headband, et affirme avoir récemment noté une hausse de trafic de 114 % pour la catégorie bandeaux en mars 2023, par rapport à la même période un an plus tôt. Ce qui témoigne bel et bien d’un intérêt grandissant pour cet accessoire capillaire.

Le headband doit son succès au style preppy

C’est en partie grâce au retour du style preppy chic qu’on doit la tendance du headband. Accessoire incontournable de l’héroïne de la série Gossip girl, Blair Waldorf, qui a contribué à populariser le style preppy. Si l’on connaît sa passion pour les serre-tête, elle n’en demeure pas moins une fervente adepte des bandeaux pour cheveux qui ont accessoirisé pendant plusieurs années ses tenues les plus chics et sophistiquées. Qu’on se le dise, le preppy est de retour, et avec lui ses bandeaux emblématiques. A porter sans modération ce printemps ! Sur TikTok, le phénomène est tel que les hashtags associés au terme « headband » ont déjà généré plus de 800 millions de vues, avec à la clé une multitude de tutoriels articulés autour des différentes façons de le porter. Dans le même temps, le hashtag #preppy culmine à près de 22 milliards de vues sur TikTok, s’imposant lui aussi comme l’un des styles les plus prisés en 2023.





Les stars participent à la popularisation de la tendance

Les célébrités n’ont pas attendu que la tendance enfle avant d’y succomber, bien au contraire. C’est le cas de la mannequin star Bella Hadid qui multiplie les apparitions avec l’accessoire tant désiré depuis le début de l’année, mais aussi de Nicola Peltz Beckham ou même Kendall Jenner qui semblent ne plus pouvoir s’en passer. Il ne s’agit pas de porter le headband comme une sportive du dimanche, ni comme on le ferait pour s’octroyer un soin beauté, mais bel et bien pour cultiver ce style preppy qui fait toute la différence.

La meilleure façon de le porter, ou tout du moins la plus chic, demeure de l’exhiber sur cheveux détachés, qu’ils soient lisses, ondulés, ou frisés. Deux possibilités s’offrent à vous : laisser quelques mèches sortir dudit bandeau ou ramener l’intégralité de la chevelure vers l’arrière. Les plus audacieuses pourront quant à elles succomber au bandeau sur cheveux gonflés, façon Brigitte Bardot, pour un look empreint d’une certaine nostalgie.