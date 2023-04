Toute la panoplie des poupées japonaises et des poupées de porcelaine en une seule et même tenue, la votre. Avec des looks semblant tout droit sortis d’une fiction, le Dollcore, tendance mode provenant de la contraction du mot « doll » (poupée en français) et « core » (noyau), peut même s’associer avec d’autres esthétiques telles que le kawaii, le princesscore, ou encore le lolitacore.

Une garde-robe girly et kitsh

On retrouve une couleur de prédilection, le rose, qui se décline pour l’occasion en poudré ou pastel, et se combine essentiellement avec du blanc. On l’a dit, il s’agit d’une esthétique girly où la féminité est poussée à l’extrême avec des codes très genrés que l’on croyait pourtant oubliés, sinon délaissés. La dentelle, les perles, les volants, les nœuds, les rubans, le tulle, les chaussettes montantes, et la taille marquée, comptent parmi les incontournables associés à cette esthétique. Notons que les ballerines et les minijupes, deux pièces phares de l’année 2022, font leur grand retour à travers cette tendance.









Dans la trousse de maquillage de vos poupées

Cette nouvelle esthétique s’invite également progressivement dans le secteur de la beauté. Car pour compléter ce look inspiré de la plastique des poupées, il est nécessaire d’avoir un teint de porcelaine, blafard diront certains et de travailler son regard pour obtenir de grands yeux surmontés de cils interminables. Et bien sûr, la touche finale réside dans le blush à appliquer sans modération pour ajouter cette touche girly qui fera toute la différence. Il faut également jouer avec des codes hautement féminins, et les combiner avec des coiffures diverses et variées. Couettes, coloration rose, bouclettes et autres coiffures anglaises composent. On y trouve également des tenues mixant deux tendances a priori opposées, grunge et dollcore, donnant vie à des poupées dignes des plus grands films d’horreur.