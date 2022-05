Le monde de Barbie s’agrandit. Comme le rapporte la marque dans un communiqué de presse, la société Mattel va lancer sa première poupée équipée de prothèses auditives, ainsi qu’un Ken atteint du vitiligo et une nouvelle Barbie avec une prothèse de jambe. Ces trois nouveautés seront disponibles à partir de septembre.

Ces arrivées s’intègrent « dans le cadre de sa ligne de poupées Fashionistas, la plus diversifiée et inclusive du marché et dans une volonté de permettre aux enfants de jouer avec des poupées qui leur ressemblent et qui correspondent mieux au monde qui les entoure », est-il écrit.

Une marque inclusive lancée en 2020

La marque se félicite ainsi de cette gamme où « Barbie offre le plus de diversité et d’inclusion avec plus de 175 looks et silhouettes introduits depuis sa création, offrant aux enfants une variété de couleurs de peau, de couleurs d’yeux et de textures de cheveux, de silhouettes, de handicaps et de style ».

Depuis son lancement en 2020, cette ligne propose notamment une poupée en fauteuil roulant, une première Barbie atteinte du vitiligo ou encore des poupées aux morphologies qui tranchent avec les figurines filiformes traditionnelles de la marque, se différenciant avec une taille plus petite ou des formes un peu plus rondes.