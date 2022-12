Elle est arrivée dans un gros carton avec les premiers flocons de l'hiver. Comme un étrange cadeau de Noël. Un visage blafard sous une frange blonde, des yeux verts mélancoliques, une longue robe à volants, une ombrelle, quelques bijoux. Rebecca n’est pas une simple poupée de porcelaine. Elle est « hantée ». C’est du moins comme ça qu’elle était présentée sur l’annonce du site Le Bon Coin : « Une vieille âme dans un beau vaisseau. Rebecca nous a dit qu’elle avait vécu en 1907. Elle ne se souvient pas de son âge exact. Lorsque nous lui avons posé des questions sur sa vie, elle nous a dit qu’elle devait changer plusieurs fois d’habitation ». Elle aurait été achetée chez un antiquaire vers 1920, aux alentours de Paris, puis transmise sur trois générations. Il a fallu 30 euros pour la récupérer.

Ses anciens propriétaires préviennent : « Nous sommes très sensibles aux énergies dans ma famille et nous ressentons tous une certaine puissance auprès de Rebecca. Nous avons pu observer des orbes autour d’elle sur plusieurs photos, ainsi que quelques petits changements de positions de sa tête ». Ils ajoutent : « Je vous conseille de la laisser tranquillement dans une pièce pendant 24 heures afin qu’elle puisse s’acclimater un peu. Vous pouvez placer à côté d’elle de l’encens et du gros sel. Idéalement, de la sauge blanche serait plus appréciée, mais je sais qu’il est parfois difficile de s’en procurer ».





Le phénomène des poupées « hantées » sur Internet

Rebecca n’est pas unique. D’autres poupées « hantées », plus ou moins sinistres, sont en vente sur Le Bon Coin ou Vinted [voir encadré en fin d'article]. Aux Etats-Unis, c’est un vrai business. Les offres pullulent sur Ebay ou Etsy. Les prix varient de quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines. Dans chaque annonce, le vendeur raconte en détail l’histoire de son objet et les phénomènes paranormaux qui lui seraient associés.

« Kristel est certainement possédée par l’esprit d’un enfant. Lors des séances pour essayer de communiquer, elle parle comme une très jeune enfant. Elle dégage une grande énergie »

« Voici Natalia-Rose, une poupée en porcelaine que j’ai achetée en brocante en 2011, je cherche à m’en débarrasser mais je ne veux pas la laisser entre de mauvaises mains, elle montre de véritables signes d’activité paranormale »

« Bonny avait 6 ans quand elle est morte, son âme est dans cette poupée en porcelaine de collection, [dont] la tête peut tourner. Cette poupée est pour ceux qui croient au paranormal, ce n’est pas un jouet pour enfants »





Charlie* vient de se « débarrasser » d’une poupée « hantée » sur un site de revente. « Mon père était brocanteur et quand il a vendu sa maison, j’ai récupéré des vieux jouets. Très vite, avec cette poupée, j’ai eu de mauvaises vibes. Quand je l’ai eue en main, le prénom d’Emilie m’est venu immédiatement, comme une pensée qui ne m’appartenait pas », souffle-t-il. « J’étais hyper mal à l’aise, donc je l’ai mise dans un coffre en bois. Mais la nuit, je me réveillais toujours à la même heure et j’avais l’impression d’entendre gratter dans le coffre, je me rassurais en me disant que c’était peut-être mes chats, mais c’était bizarre, je voulais qu’elle parte… »

Achetée 15 euros, Emilie trouve une nouvelle maison. « Normalement je file tout à des associations, mais là, j’avais peur d’abandonner quelqu’un. Je sais, c’est chelou car c’est une poupée. Mais peut-être que lorsqu’on meurt, on laisse une empreinte sur un objet qu’on aime. En tous cas, c’est un immense soulagement de ne plus l’avoir ».





Annabelle et Chucky, films d’horreur cultes

Ce type de croyance n’est pas nouveau, rappelle Nicole Edelman, agrégée d’histoire et maître de conférences à Paris X-Nanterre. « La croyance en l’existence de fantômes est très ancienne et existe probablement depuis les débuts de l’Humanité. Mais au 19e siècle, certains en voient ou communiquent avec ces esprits. C’est l’essor de la médiums, des tables tournantes avec les sœurs Fox aux Etats-Unis et du spiritisme d’Allan Kardek en France », assure la spécialiste, auteure d'Histoire de la voyance et du paranormal. Du XVIIIe siècle à nos jours. « Dans le domaine du spiritisme, on ne retrouve pas de poupées hantées par des esprits, nuance-t-elle. C’est peut-être un dévoiement de croyances, un besoin de spiritualité, le fait que l’être humain aime se faire peur ».

Cette tendance, qui mélange spiritisme, sorcellerie, vaudou et exorcisme, a surtout été alimentée ces dernières années par la littérature et le cinéma. Les séries de films d’horreur Chucky et Annabelle (où des poupées démoniaques prennent un malin plaisir à trucider leurs propriétaires) sont devenues cultes.





John R.Leonetti, réalisateur d’Annabelle, explique en 2014 au Hufftpost pourquoi ces objets de porcelaine nous fascinent. « La plupart des poupées imitent la figure humaine. Mais il leur manque une chose importante, c’est l’émotion. Ce sont donc des enveloppes. Des vaisseaux psychologiques que les démons peuvent investir de manière naturelle et évidente. Si vous regardez une poupée dans les yeux, elle vous fixe. C’est flippant. Ils sont vides à l’intérieur. Cet espace doit être comblé. » Par un esprit malin ou simplement notre imagination ?

« Brûlez-la vite, mettez-la vite au feu »

On a essayé de percer le mystère de Rebecca, en contactant Hérate, la doyenne des sorcières. « C’est n’importe quoi ! Est-ce que vous pensez vraiment qu’il y a des poupées hantées sur Le Bon Coin ? Vous prenez vraiment la peine d’appeler la plus ancienne sorcière de France pour ça ? », s’agace son assistant par téléphone. On tente alors avec le très officiel service de l’exorcisme de l’Eglise catholique à Paris : « Non, on ne traite pas les poupées. Mais si vous avez quelque chose comme ça, mettez-la à la poubelle, ou plutôt brûlez-la, mettez-la vite au feu, très vite ! »

Notre dernier espoir est Sandy Lakdar, « enquêtrice en paranormal », qui a participé à plusieurs émissions télévisées. « Je n’ai jamais été confrontée aux problèmes de poupées hantées. J’ai traité des cas de peintures, de maisons et même un kimono hanté (!?). Mais je ne me tenterai pas à acheter une poupée comme vous l’avez fait. Elle n’est peut-être pas possédée par un esprit, mais chargée de mauvaise énergie. On aurait pu calculer son taux vibratoire avec un pendule, mais je ne suis pas à Paris cette semaine… »





Après plusieurs jours (et nuits) passés avec Rebecca, aucun phénomène paranormal n’est survenu. Il y a bien eu ces bruits inquiétants, un soir, mais ce devait être la pluie sur la toiture. A ses côtés, l'enceinte Bluetooth s’est aussi coupée plusieurs minutes sans explication, mais le problème n'était-il pas déjà arrivé une fois par le passé ? « Travailler avec elle est parfois difficile », alertaient ses anciens propriétaires. Rebecca semble pourtant s’être bien acclimatée à son nouvel environnement. Posée sur une commode à côté du bureau, elle m'a fixé de ses yeux froids pendant toute la préparation de cet article. L’écriture était d’ailleurs bien plus fluide qu’à l'accoutumée. Comme si, par moment, les mots m'étaient soufflés.

*Le prénom a été changé sur demande.