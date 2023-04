DIY (do-it-yourself) pour faites-le vous-même ! Le phénomène de la cosmétique faite maison ne date pas d’aujourd’hui, mais il prend plus d’ampleur depuis la pandémie Covid-19 où il a fallu faire preuve de débrouillardise.

Le fait maison, c’est pratique

Parmi les avantages, d’abord celui du prix. Sept personnes sur dix affirment réaliser des économies en faisant leurs produits elles-mêmes. Selon l’étude de la start-up Beauty Mix, la crème est devenue le produit made home le plus populaire. À tel point que Nelly et son frère Mathieu, fondateurs de la même marque ont décidé de mettre au point le Thermomix de la cosmétique pour rendre le mélange d’ingrédients beaucoup plus rapide. Plus de temps moins de vaisselle et un bon ratio qualité prix en prime, qui dit mieux ?

Isabelle Jondo, docteur en pharmacie rajoute aussi qu’il y a le « plaisir de fabriquer sa crème » mais aussi d’en « connaître la composition » et pour pouvoir les adapter à ses propres besoins et envies. Effectivement, nul besoin après ça d’aller fouiller la case FAQ du site pour s’informer sur la traçabilité des ingrédients quand ça vient de chez soi et que les ingrédients sont naturels.

La sécurité en question

Oui mais il y a toujours un « mais »… Les cosmétiques faits maison sont souvent associés à produits naturels et donc forcément sans dangers. Cette logique est fausse comme le rappelle Sophie Strobel, biologiste cosmétologue, à 20 Minutes. « Autant pour les produits utilisables directement, le fait maison peut être pratique, autant certaines formulations requièrent l’œil de spécialistes, alerte-t-elle. Les crèmes solaires en sont l’exemple. On ne peut pas correctement mélanger des filtres solaires à la maison. Il faut aussi faire attention à ne pas faire d’amalgames. Les produits à partir d’ingrédients de synthèse ne sont pas systématiquement mauvais pour la peau même s’ils ne sont pas catégorisés green. La vitamine C par exemple aura davantage besoin d’être synthétisée pour être stable dans les produits et donc efficace. Certaines huiles végétales se dégradent aussi plus difficilement dans la nature que le silicone, d’où le choix de passer par des ingrédients de synthèse. Par contre, des ingrédients comme le Bakuchiol ou l’acide azélaïque peuvent avoir la même efficacité qu’ils soient issus de synthèse ou non. »

Idéal en complément

En bref, pour être sûr de sa composition et ne pas faire de dégâts sur sa peau (surtout lorsqu’elle est sensible), il est préférable de suivre des recettes vérifiées au préalable. Comme celles de chez Aroma zone qui sont testées puis validées par leur laboratoire de recherche, ou alors les recettes de Beauty Mix qui sont contrôlées leurs recettes par des experts formulateurs en bio cosmétologie.

Finalement, rien ne vous empêche non plus de faire certains produits à la maison et d’en acheter d’autres. L’important sera toujours de vérifier que la composition est sûre et surtout qu’elle convient bien à votre type de peau.