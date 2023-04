Pourquoi sont associés à la chevelure féminine, la séduction, une charge érotique ? Pourquoi les sociétés, depuis des siècles, scrutent particulièrement cette partie du corps féminin ? Pour en dire quoi ?

Des cheveux longs associés à la féminité

Dans l’art et la culture occidentale, prenons quelques exemples, en faisant volontairement de grands écarts. Prenez les statues antiques de femmes nobles aux lourds chignons, faites un détour, au XVe siècle, avec la naissance de Vénus par Sandro Botticelli, déesse qui se cache le pubis avec ses longs cheveux blonds, jusqu’à Disney reprenant le personnage de Raiponce et ses mètres de cheveux… La femme distinguée, la princesse et la déesse ont, toutes, de cheveux longs travaillés. Au contraire des figures de femmes dévalorisées qui ont les cheveux dépenaillés, comme les sorcières, telle Madame Mim dans Merlin L’Enchanteur (1963). Ou des femmes aux cheveux rasés ou très courts, avec l’exemple du scandale provoqué par la star Britney Spears en 2007, se rasant les cheveux sous les flashes des paparazzis présents...

Que dire du cheveu cheveu féminin et du regard de la société? On en parle dans cet épisode de « Minute Papillon ! » avec Zoé Forget, artiste photographe, chargée de cours à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, sur la photographie et le tatouage. Depuis plusieurs années, le cheveu artificiel est au cœur dans sa création et de réflexion artistique.

Cet épisode fait suite à notre précédent rendez-vous audio à propos de la représentation des poils des hommes, avec Denis Bruna, commissaire de l’exposition « Des cheveux et des poils » au musée des arts décoratifs à Paris.

