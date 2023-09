Fini l’été ! Mais pas question de déprimer pour autant. 20 Minutes a demandé les conseils de Marine Lorphelin, Miss France 2013. En trois étapes, la médecin généraliste propose quelques astuces bien-être et beauté, tirées entre autres, de son nouveau livre, En pleine forme aux éditions Marabout.

Modifier doucement son alimentation

Avec l’arrivée des saisons froides, il faut booster ses défenses immunitaires, et pour cela, Marine Lorphelin conseille de manger « un maximum de fruits et de légumes », à condition qu’ils soient de saison. « Oubliez les cures booster d’immunité, c’est du marketing. Si vous voulez être en pleine forme, il faut manger sainement », affirme-t-elle à 20 Minutes.

Pour garder la pêche en automne, l’ex-Miss France profiter des dernières fraises et framboises. Mais aussi commencer à manger des prunes, des poires, du raisin, avec lesquels on peut se concocter de bons smoothies pour atteindre plus facilement son quota journalier. Du côté du potager, on se tournera vers du céleri, des courgettes et des citrouilles, avec lesquels on peut faire des soupes. « Les soupes sont non seulement faciles à faire mais aussi très réconfortantes », affirme Marine Lorphelin à 20 Minutes. Elle conseille toutefois d’accompagner sa soupe de graines et de féculents pour équilibrer.

Si vous n’avez pas le temps de cuisiner ou juste pas l’envie, l’ex-Miss France décomplexe : « Il n’y a rien de mal à acheter des légumes ou des fruits congelés tant qu’ils sont sans additifs et sans conservateurs. On peut faire de très bons plats avec ».

Ajuster sa routine beauté

Et comme la nouvelle saison ne vient pas seule, le froid s’y ajoute. En saisons plus fraîches, la barrière cutanée est plus agressée voire fragilisée et la santé de la peau compromise. « Pour lui filer un coup de main, il faut apporter plus de nutrition à sa routine, ainsi que des actifs plus hydratants, explique-t-elle. Avec le froid on recherche plus de confort sur la peau. On peut introduire des produits plus riches, des huiles, des textures plus crémeuses comme les baumes. » Elle recommande volontiers des cosmétiques qui contiennent de l’acide hyaluronique, qui vont booster et maintenir l’hydratation de la peau, et l’utilisation d’huiles végétales.

Quand il fait moins beau, c’est aussi « intéressant de jouer sur la sensorialité », continue l’autrice. Pour se motiver à chouchouter sa peau, on tente des produits qui ont des senteurs qui nous font plaisir, des parfums effets madeleine de Proust qui vont nous remonter le moral.

Attention, même s’il y a moins de soleil, une protection SPF reste obligatoire. « Les rayons UV sont dangereux pour la peau !, prévient la médecin. Il faut s’en protéger quotidiennement avec l’application d’une crème solaire toute l’année, surtout lorsqu’on est fortement exposés, lors d’un séjour au ski par exemple. »

Maintenir une bonne hygiène de vie à tout prix

En automne, il fait nuit plus tôt et l’envie de faire du sport s’en va aussi rapidement que le soleil. Et malgré ce qu’on peut penser, ça vaut aussi lorsqu’on est une ancienne reine de beauté ! Astuce pratique contre la fainéantise : le sport à la maison. « On peut s’acheter des poids et des élastiques pour réaliser quelques exercices » Et c’est faisable dans son salon avec sa musique préférée du moment ! Côté renforcement musculaire : squats, fentes, gainages, pompes sont les bienvenus. Pour le cardio, Marine Lorphelin préconise l’utilisation du vélo d’appartement pour maintenir une bonne condition physique. « Le mieux c’est de faire des activités en groupe pour se motiver comme aller nager par exemple », ajoute-t-elle. La chroniqueuse préconise surtout de faire une activité physique qui nous fait envie et nous fera sortir du lit.

Last but not least : N’oubliez pas de dormir suffisamment. C’est le point de départ pour être en bonne santé physique et mentale.