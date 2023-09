Pourquoi Mory Sacko mérite de faire de la couverture du « Time »

C’est le troisième cuisinier français à avoir l’honneur de la couverture du Time, après Michel Guérard en 1974 et Alain Ducasse en 2001. C’est le plus jeune aussi. Faut-il s’étonner que Mory Sacko soit ainsi consacré, à tout juste 30 ans ? Et qu’il rejoigne, à l’intérieur du magazine, la liste des cent personnalités les plus influentes au monde cette année ? « Absolument pas », répondent en chœur les deux spécialistes de la gastronomie, Anne Luzin, directrice des éditions de la RHF qui publie le magazine Le chef et Nicolas Chatenier, expert en gastronomie mondiale et auteur du livre La Clé anglaise chez Menu Fretin, pour qui Mory Sacko offre à la gastronomie « un visage complètement nouveau ».

« Il a pas mal d’atouts pour lui, estime Anne Luzin. Il est jeune, mais son parcours est déjà bien rempli. Ce n’est pas quelqu’un qui est arrivé en claquant des doigts et qui s’est dit “Je vais être un grand chef”. C’est quand même quelqu’un qui a un parcours construit, réfléchi, qui avance pas à pas. »

« Nous n’avons pas l’habitude de voir des parcours aussi fulgurants, nuance Nicolas Chatenier. Depuis sa formation chez Thierry Marx, sa participation à Top Chef, son étoile, et sa reconnaissance mondiale, tout est arrivé quand même très rapidement. »

Un modèle de réussite

Avant de poser les bases d’un « empire gastronomique » comme l’écrit Le Time, rien ne prédisposait Mory Sacko à devenir le seul Français classé par le magazine britannique depuis Kylian M’Bappé. D’origine malienne et sénégalaise, le chef a grandi en banlieue parisienne et a commencé ses études culinaires à l’âge de 14 ans. Né au sein d’une fratrie de neuf enfants, sa passion précoce pour la cuisine a pris racine lors des repas en famille aux saveurs africaines.

Après cinq ans passés aux côtés de Thierry Marx au restaurant Sur Mesure, Mory Sacko se révèle à la télévision dans l’émission Top Chef, dirige ensuite sa propre émission Cuisine Ouverte dans laquelle il côtoie de nombreux chefs de renom. Entre-temps, tout il a ouvert son premier restaurant, MoSuke et décroché sa première étoile Michelin en quelques mois. Emmanuel Macron, François Hollande, ainsi que des acteurs tels que Timothée Chalamet ou Forest Whitaker, apprécient sa cuisine, tout comme l’acteur Omar Sy, qui fait l’éloge de Mory Sacko dans le Time.

Le visage d’une histoire forte inspirée par le monde

Chez MoSuke, Mory propose une gastronomie française, inspirée du Japon qui le passionne et de l’Afrique de l’Ouest, d’où viennent ses parents. En plus de son ouverture sur le monde, il vise un public diversifié grâce à ses deux restaurants MoSugo qui proposent une expérience plus accessible avec de savoureuses spécialités de poulet frit.

« Charmant, compétitif, inventif et talentueux » sont les adjectifs qu’utilise Nicolas Chatenier pour le décrire. En plus d’être un modèle de réussite, ses valeurs ont assurément contribué à son succès.

« Mory est quelqu’un qui corrobore un certain nombre de choses très positives dans un monde où on est très attentifs à la différence, au parcours, à la culture, aux inspirations d’ailleurs, confirme Anne Luzin. C’est vrai que dans cette thématique-là, de globalité, il a pas mal d’atouts pour lui. Il a aussi, je pense, un jeune âge et un parcours déjà bien rempli. »

Une personnalité charismatique et une cuisine de qualité

« Mory Sacko est devenu une personnalité publique, mais il est surtout resté chef. D’ailleurs, il n’y a que la cuisine qui l’intéresse, le prochain plat, le prochain assaisonnement, raconte Nicolas Chatenier. Tout le reste passe au second plan, et c’est ça, qui fait aussi toute la fraîcheur du personnage. »

En octobre prochain, Mory Sacko ouvrira un nouveau restaurant de cuisine traditionnelle française près de l’Élysée. Pouvant accueillir plus de 100 personnes, soit quatre fois la taille de ses précédents établissements. Nicolas Chatenier parie déjà sur « une deuxième étoile » et « un ancrage de plus en plus fort du chef dans l’excellence de la gastronomie française ».