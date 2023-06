Afin de sensibiliser au recyclage des déchets et à la protection des océans, 20 Minutes a suivi Indira Ampiot, la miss France 2023 durant une « clean walk », le nettoyage de la plage des Minimes à La Rochelle. Un évènement en faveur de la planète, organisé par le salon de coiffure Saint Algue et l’association project ocean rescue à la plage des Minimes.

La collecte des déchets

Pince à la main et un sac de tri, Indira Ampiot a mis la main à la pâte aux côtés du reste du collectif le mercredi 7 juin 2023. À vue d’œil, la plage semblait assez propre et pourtant quelques minutes après le début du ramassage des déchets, le sac de miss France 2023 se remplissait déjà de déchets sauvages qui traînaient sur et sous le sable chaud de des Minimes. « J’ai récupéré du papier, je pense, un peu de plastique, des morceaux de verre. C’est important pour éviter qu’ils se blessent », a commenté la miss.

Au compteur, plus de 1.000 mégots ramassés au cours de la journée. Un bilan pour lequel Inidra Ampiot s’est très vite indignée : « On constate qu’il y a énormément de mégots de cigarettes et ça c’est assez déplorable, ce n’est pas très plaisant ». En effet, le collectif a pu récupérer de nombreuses canettes, mais aussi des cartons de pizzas, bouteilles en verre et même des boîtes de conserve sur la plage. Des éléments plutôt improbables sur un lieu touristique. En fin de journée, le bilan s’élève à plus de 50 kg de déchets sauvages, sur une plage qui semblait d’apparence propre. « Ça nous a aussi permis de sensibiliser un maximum de personnes et aussi de ramasser un peu tous les déchets sur la plage, donc je suis très contente », a confié la gagnante du concours miss France.

Miss France 2023, engagée jusque dans sa routine beauté

Indira Ampiot ne s’arrête pas uniquement au nettoyage des bords de mer, ses convictions passent également par sa trousse de beauté. Elle essaye d’agir à petite échelle, au quotidien pour l’écologie et la protection des océans. Notamment en utilisant des produits respectueux de l’environnement et en se montrant regardante sur la composition des produits et de leurs packagings, qui sont recyclés et recyclables. « Je mets de la crème solaire tous les matins qui protège les océans. Et grâce à Miss France, j’ai aussi l’occasion d’être avec des acteurs qui sont engagés, des marques engagées », a-t-elle confié à 20 Minutes. Et pour pousser dans l’engagement, la miss France 2023 a aussi accepté de jouer le jeu du recyclage des chutes de cheveux avec Capillum.