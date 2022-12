Election de Miss France 2023 EN DIRECT : Qui succédera à Diane Leyre ? C'est le grand soir pour les Miss

19h00 : Bonjour et bienvenue dans le merveilleux monde de Miss France

Bonsoir à toutes et à tous ! C'est le Jour J pour Miss qui se disputent le titre de Miss France ce samedi soir. Comme chaque année, 20 Minutes vous propose de suivre en direct le sacre de celle qui succéfera à Diane Leyre, lauréate de l'élection l'an passé.

Elles sont cette année 30 jeunes femmes âgées entre 18 et 26 ans à se disputer la couronne. Mais comme dans Koh-Lanta, à la fin il n'en restera qu'une. Dans ce live, nous vous rapporterons minutes après minutes, secondes après secondes, les événements qui rythmeront la soirée qui se déroule en direct de Châteauroux.

Miss Bretagne portera-t-elle la marinière lors du défilé en costume régional ? Laquelle sera solide comme un roc (dédicade à Nadiya) au moment de descendre les marches pour rejoindre Jean-Pierre Foucault ? Le départ de Sylvie Tellier du comité Miss France nous réserve-t-il son lot de dramas ? Mais surtout, quelle jeune femme sera élue par le jury et les téléspectateurs, et aura le privilège de sillonner les routes de France durant un an ? Réponse dans quelques heures…