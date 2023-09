Envie de changer de cadre de travail ? Essayer les workations ! Oui, mais où ? Le leader mondial des espaces de co-working IWG, a établi le classement, relayé dans le South China Morning Post, des 25 villes les plus propices à travers le monde, pour télétravailler en profitant d’une certaine qualité de vie.

Le télétravail à l’étranger se popularise

La pandémie du Covid-19 a largement contribué à la démocratisation du télétravail et les confinements ont donné des envies d’ailleurs à bien des actifs. Si bien qu’un concept est né : les workations, la contraction de work (travail) et vacation (vacances) en anglais. Partout dans le monde, des personnes se sont installées parfois à des milliers de kilomètres de chez eux pour joindre l’utile à l’agréable.

Barcelone, numéro 1 pour les digital nomad

IWG a alors réalisé un top des destinations idéales pour ces workations, en prenant en compte neufs critères : le climat, la culture, l’accès aux transports, la nourriture et les boissons, le niveau de bonheur, la vitesse de l’Internet haut débit ou encore la disponibilité d’espaces de travail flexibles. La première place revient à Barcelone, très appréciée des télétravailleurs pour son dynamise et son climat méditerranéen. La capitale de la Catalogne a reçu l’honorable score de 58,5 sur 90. Depuis le 1er janvier 2023, l’Espagne offre des formules sur mesure pour les nomades numériques, avec un permis de séjour et de travail adapté, pour exercer leur activité où bon leur semble dans le pays.

Des capitales des quatre coins du monde dans le classement

En seconde place, on retrouve Toronto (Canada), suivi par Pékin (Chine). La ville canadienne a perdu quelques points à cause de son climat, mais le niveau de bonheur élevé de ses habitants et le prix des loyers lui permettent d’obtenir des scores élevés. De son côté, la capitale chinoise se distingue par la qualité de son offre culturelle, notamment grâce à ses nombreux musées et galeries d’art. Toutefois, les digital nomad qui voudraient s’installer un moment à Pékin devront équiper leur ordinateur d’un VPN pour avoir accès à Google et autres sites censurés par les autorités locales.

Après le top 3 se succèdent Milan (Italie), New York (Etats-Unis), Rio de Janeiro (Brésil) et Amsterdam (Pays-Bas). Paris apparaît en huitième position du classement, avec des notes très basses pour le prix de la nourriture et d’une tasse de café. A la fin du palmarès on retrouve Jakarta, puis Lisbonne, bien que la ville soit souvent désignée comme un eldorado pour les télétravailleurs étrangers.