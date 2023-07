Depuis le début de l’été, on a vu fleurir de nouvelles mesures insolites pour contrer les effets néfastes d’une trop grande population touristique, à l’image de ce dispositif prévoyant d’empêcher les piétons de s’arrêter de marcher dans le petit village italien de Portofino, ou de cette mesure à Dubrovnik consistant à ne plus faire rouler sa valise à roulettes dans la vieille ville de Dubrovnik. En France, on a coutume d’évoquer Saint-Tropez, Nice ou encore Cassis pour évoquer les destinations qui subissent le surtourisme.

Pourtant, mesurer si une ville est en proie à une fréquentation touristique trop pesante impose de rapporter sa capacité d’accueil touristique, mesurée par le nombre de chambres d’hôtel, de places de camping et le taux de résidences secondaires, à la densité de la population locale. Dans une étude, le site de réservation de locations Holidu.fr a ainsi constaté que ce ne sont pas les phares de la Côte d’Azur qui sont les plus densément assaillis par les touristes, mais plutôt les villes balnéaires de l’Occitanie, à Agde, à Argelès-sur-Mer et à La Grande-Motte.

Ce que révèlent les analyses de fréquentation touristique

Connue pour son cap qui est une destination phare pour les adeptes de naturisme, la station balnéaire d’Agde, dans l’Hérault, est désignée comme la ville dotée de la plus forte attraction touristique de France, en raison de ses 8.477 places de camping, de son taux élevé de résidences secondaires (69 %) et de ses 691 chambres d’hôtels. Car cette Agde ne compte que 29.090 habitants.

Sur place, on ne se rend pas forcément compte du surtourisme vécu par Agde. D’avantage à Chamonix qui ne compte que 8.648 habitants pour 1.836 chambres d’hôtel et 997 places de camping. La Bretagne, notamment Carnac ou Quiberon, sont également concernés.

Sur la Côte d’Azur, ce sont surtout les villes du Lavandou, de Ramatuelle et de Saint-Raphaël qui sont touchées par le surtourisme, que des destinations situées dans le département du Var.

Le classement des destinations les plus visitées

Voici les 10 villes françaises les plus fréquentées par rapport à leur population locale :

1. Agde (Occitanie)

2. Chamonix (Auvergne-Rhône-Alpes)

3. Carnac (Bretagne)

4. Argelès-sur-Mer (Occitanie)

5. Quiberon (Bretagne)

6. Le Lavandou (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

7. La Grande-Motte (Occitanie)

8. Ramatuelle (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

9. Saint-Raphaël (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

10. La Baule-Escoublac (Pays de la Loire)