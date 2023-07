Soin hydratant du cuir chevelu par-ci, accessoire relaxant pour se masser la tête, gommage spécifique… Les propositions pour soigner son cuir chevelu ne manquent pas et il y a de quoi s’arracher les cheveux. Mais pas condition d’en arriver là. La dermatologue Nina Roos nous aide à démêler le vrai du faux.

Des soins pas toujours utiles

Le cuir chevelu est une zone autonome qui s’autorégule toute seule. Sans soucis particuliers, les soins du cuir chevelu n’ont pas grand intérêt. C’est ce qu’explique la spécialiste Nina Roos « La plupart des personnes n’ont pas de problèmes spécifiques, donc il ne faut pas s’embêter ». En effet, un cuir chevelu globalement sain ne nécessitera pas particulièrement d’attention et les produits de bases suffiront à l’entretenir. En priorité, l’utilisation d’un shampoing adapté pour décoller les résidus de pollution, les cellules mortes et autres impuretés accumulés sur le cuir chevelu.

Mais là encore, il n’est pas question de multiplier les différents shampoings ou masques capillaires sur les étagères au risque de fragiliser cette zone qui sert de barrière physique aux agressions extérieures. Laurent Didden, docteur en pharmacie et fondateur de la marque Poméol avertit : « Certains ingrédients, peuvent asphyxier le cheveu et le cuir chevelu tels que les silicones et les huiles minérales ».

Le soin du cuir chevelu, c’est au cas par cas

Le cuir chevelu étant une zone vivante, certains cas nécessiteront une attention particulière en fonction des problématiques constatées. C’est ce qu’explique la dermatologue Nina Roos : « Un soin du cuir chevelu est utile en cas de peau très grasse ou au contraire de peau très sèche ». Laurent Didden va aussi dans ce sens : « Certains cuirs chevelus sont en suractivité : dans ce cas ils régissent de manière excessive (ex : démangeaisons, irritations, sensations d’inconfort). Dans ce cas, il faut l’apaiser », conseille le docteur en pharmacie avant de continuer : « Dans le cas contraire, d’autres sont en sous-activité, ils manquent de vitalité et de tonus. Dans ce cas, il faut stimuler le cuir chevelu et notamment sa circulation sanguine ».

Si vous êtes dans l’une de ces situations, un shampoing antipelliculaire et l’utilisation d’un spray cheveux hydratant et apaisant feront l’affaire pour soulager démangeaisons et sensations de sécheresse.

« Les pores du cuir chevelu peuvent s’enflammer et créer de la folliculite, une forme d’acné », explique la dermatologue Nina Roos. Dans ces cas plus rares, un traitement dermatologique local ou en comprimés peut s’appliquer.