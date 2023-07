Remettons les pendules à l’heure : la transpiration c’est normal ! C’est un phénomène naturel qui atteste que votre corps fonctionne bien, inquiétez-vous plutôt du contraire ! Mais pour ne rien se cacher, il peut arriver, c’est vrai, que les odeurs qui émanent d’une zone en sueur soient désagréables, et ce, particulièrement en période estivale. Histoire de se sentir bien dans ses baskets (et dans son nez), 20 Minutes a interrogé une dermatologue qui nous a expliqué comment remédier définitivement aux mauvaises odeurs.

Comprendre l’origine des mauvaises odeurs

Les mauvaises odeurs ne sont pas directement liées à la transpiration mais plutôt au contact de la sueur avec de mauvaises bactéries accrochées à vos poils ! Et oui, on se rend compte qu’on combattait le mauvais ennemi, car la sueur est inodore lorsqu’elle s’échappe du corps. Inutile donc d’empêcher son corps de respirer, inutile aussi de multiplier les douches, il faut plutôt réguler son microbiote, comme l’explique la dermatologue Nina Roos : « Ce n’est pas un problème d’hygiène, il faut surtout rééquilibrer la flore ».

En effet, le microbiote cutané est composé de bactéries, lorsqu’il est corrompu, deux microbes se développent… trop et deviennent les vrais coupables des différentes mauvaises odeurs du corps (aisselles, zones intimes…). « A partir de la puberté, il y a une perturbation du microbiote. Mais il peut aussi se dérégler à cause de différents facteurs : l’âge, les hormones, le stress ou même l’alimentation. Deux bactéries (les corynebacteries et les staphylocoques epidermidis), développées en surnombre, vont principalement être à l’origine des mauvaises odeurs », explique Pauline Malzac, responsable scientifique chez Alvadiem.

Les techniques pour éradiquer les mauvaises odeurs

1. Changer ses habitudes hygiéniques

La dermatologue recommande l’utilisation de produits d'hygiène qui contiennent des ingrédients antibactériens assainissants comme la lavande, le cuivre, le zinc. Elle déconseille les produits antiseptiques qui vont « perturber la flore bactérienne ». Bingo ! Des marques comme Alvadiem ou Acorelle cochent toutes les cases en proposant des déodorants soins naturels ou même des gels douche déodorants sans sels d’aluminium et sans alcool. « On ne va pas bloquer les pores mais redonner son autonomie à la peau en restaurant ses mécanismes de défenses naturelles », explique Pauline Malzac. En effet, la marque rajoute dans ses compositions des ingrédients comme les prébiotiques, qui vont favoriser le développement des bonnes bactéries et rééquilibrer le microbiote. Mais aussi le miel de lavande, aux propriétés antibactériennes pour éliminer les mauvaises bactéries en surnombre.

2. Porter des textiles adaptés

Certains vêtements favorisent la ventilation, un atout si l’on veut éviter que le chemin des mauvais microbes ne croise celui de la sueur. « Privilégiez le choix de matières qui ventilent comme le coton, le lin ou des coutures à manches larges », conseille Nina Roos.

3. Opter pour la solution radicale et efficace… Couper ses poils

En cas de transpiration excessive ou si vous en avez juste assez, c’est simple, on coupe tout, voire on se débarrasse à vie de ses poils grâce à l’épilation définitive. Là au moins on est sûr de diminuer le risque d’être confronté aux odeurs qui s’y logent. C’est en tout cas l’avis de notre dermatologue : « Le mieux, c’est en réalité de raser ses poils », conclut Nina Roos.