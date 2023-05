Votre peau regorge d’environ mille espèces de bactéries, mais ne les mettez plus toutes dans le même sac car parmi elles, il en existe de bonnes ! Une communauté de (gentils) microbes réside sur votre peau et ces aimables locataires constituent ce qu’on appelle le microbiome. A vous de les aider à mieux se développer.

Comprendre l’importance du microbiome

Les pesticides, la prise d’antibiotiques, un mode de vie trop casanier, des solutions lavantes trop décapantes… Autant de facteurs qui peuvent appauvrir la communauté de microbes de la peau. Trop de désordre au niveau du microbiome et la peau devient moins résistante face aux agressions extérieures. Avec un risque accru d’inflammations cutanées. Sans surprise, une peau qui se défend moins bien seule deviendra plus sensible à des problèmes cutanés comme l’acné ou l’eczéma.

Pour sensibiliser sur le sujet, Marie Drago, docteur en pharmacie et fondatrice de la marque Gallinée (produits skincare pour soutenir le microbiome), a créé un moyen simple pour se rendre compte de l’état de son microbiome. Très facile d’utilisation, il s’utilise comme un test PCR, sauf que l’utilisation est quand même plus glamour… C’est un scotch qui se met sur la peau pendant dix secondes. Il suffit de suivre les consignes du kit et le renvoyer au laboratoire. « Cela permet de se rendre compte des vingt bactéries principales sur son visage et se faire une idée claire de ce qui est sur sa peau », explique Marie Drago. Quelques semaines plus tard, les résultats tombent, et si c’est l’équipe des mauvaises bactéries qui l’emporte sur les bonnes, c’est qu’il est temps de rectifier le tir.









Les bons gestes pour soutenir ou sauver son microbiome

Il n’est pas trop tard pour commencer à chouchouter son microbiome, et pour ça, Marie Drago recommande une approche inside & out (prendre soin de soi à depuis l’intérieur comme à l’extérieur). Pour l’étape « out », c’est simple, il faudra utiliser des produits qui se rapprochent du PH de la peau pour ne plus abîmer sa barrière cutanée. On peut utiliser des savons ultra-doux par exemple, mais aussi des produits skincare contenants des prébiotiques (nourrit les bonnes bactéries), probiotiques (bactéries vivantes). En « in », on peut intégrer des aliments qui vont avoir un bon impact sur la peau comme les endives ou les brocolis qui contiennent des sources de prébiotiques. « Il est recommandé de manger plusieurs variétés de plantes mais aussi de consommer des fruits, des céréales et des fibres », insiste Marie Drago. En prime, on peut aussi directement avaler nos probiotiques sous forme de compléments alimentaires.