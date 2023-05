« On a créé Taste of Paris pour que les plus gourmets d’entre nous puissent déguster, à moindre prix, les meilleurs plats des plus grands chefs d’aujourd’hui », rappelle Mathilde Dewilde, la programmatrice du festival culinaire qui fête sa huitième édition. Ils sont encore une cinquantaine de cuisiniers et une vingtaine de pâtissiers a avoir accepté l'invitation, entre le 11 et le 14 mai, sous la structure du Grand Palais éphémère. Des habitués, comme Denny Imbroisi, Pierre Sang Boyer, Alan Geaam ou Alessandra Montagne. Des nouveaux, comme la brigade de Paul Bocuse venue exprès de Lyon ! Et des volontaires comme Pierre Chomet, Jean-François Piège ou Chloé Charles pour les masterclass qui se succéderont entre jeudi soir et dimanche.

Plats rares ou inédits

Le principe : découvrir des plats inédits, ou alors rarement exécutés, des éditions limitées que les fans n’auront eux-mêmes (quasiment) jamais dégustées dans aucune des adresses présentes à l’affiche. Comme un bao au canard sur le stand de la Bao Family qui le prépare plutôt au porc ou bien veggie. Comme un cheese-cake new yorkais chez Benoît Castel qui le préfère généralement européen. Et puis il y a des créations « conçues exprès pour l’événement », des nouveautés comme ce tartare de bar au pesto de sucrine grillé ou cette glace yaourt grec dans un cône façon « mille-feuille » du Shangri-La. « On ne participe pas à Taste of Paris pour gagner de l’argent, confirme Quentin Testart du Shangri Là, mais pour participer à un moment de convivialité et faire connaître ce que l’on fait. » Des plats de palace pour qui n’y a jamais mis les pieds : tartare de bar au vert, pesto de sucrine grillé (9 euros), homard en raviole et en morceaux, émulsion de bisque et salicorne (12 euros), icone glacée signée Maxence Barbot avec son cône feuilleté fraise rhubarbe, caramel onctueux et chantilly (9 euros). Des plats qui sont également testés pour être servies (bien plus cher, on imagine) à la terrasse estivale du palace cet été.

Un tarif raisonnable

Attention, il existe une infinité de formules pour entrer à Taste of Paris, mais la plus simple consiste à payer son billet d’entrée pour la journée, 24 euros. Puis de s’offrir les plats de son choix, comme l’entrée-plat-dessert du Shangri-La présenté dans la vidéo qui ne vaut que 30 euros. Bref, 54 euros pour pouvoir assister à des master class, croiser un nombre incalculable de chefs vus à la télé, et se régaler de plats de homard (comme au Shangri-La) ou de desserts à se rouler par terre, ce n’est finalement pas si cher payé.