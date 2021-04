ZAAAAAATAR Face à la crise sanitaire et à la fermeture de ses restaurants, le chef parisien étoilé Alan Geaam ouvre Sâj, une petite échope de street-food avec, à la carte, des galettes libanaises quelque peu revisitées pour être à la fois copieuses et croustillantes

Sandwich au top: la galette croustillante d'Alan Geaam — 20 Minutes

Face à la crise sanitaire, chefs et restaurateurs doivent s’adapter.

Le chef Alan Geaam ouvre une nouvelle adresse de street-food avec, à la carte, des galettes libanaises de farine de blé et de maïs cuites sur un dome en fonte.

Pour 20 Minutes, il détaille la recette de son « manouché », une galette à la fois copieuse et croustillante au zaatar et aux crudités.

Sâj… comme une image, mais loin des clichés. Le chef étoilé Alan Geaam a ouvert un comptoir de galettes libanaises à manger sur le pouce, rue de Montmorency (Paris 3e), à deux pas de Qasti, son bistrot libanais ouvert juste avant le premier confinement. « Ce n’est pas parce que les restaurants sont fermés qu’il faut se priver de gourmandise et de partage, estime-t-il. Les rues offrent cette possibilité. » Taillés en petits sandwichs, ses sâj sont autant d’invitations à flâner.

Son projet street-food, Alan Geaam l’avait en tête depuis un moment. « Vu la situation plus qu’incertaine, je me suis dit que c’était le moment de se lancer plutôt que de baisser les bras ! » Et le chef libanais, dont 20 Minutes a, par le passé, vanté le carpaccio de langoustines qu’il sert à sa table étoilée (Paris 16e), a rudement bien fait.

Sur la tôle bombée du markouk

Cuites sur une tôle bombée baptisée markouk (mais une grande poêle fait l’affaire), les galettes qu’Alan sert sur le trottoir se distinguent de celles qui régalent les Libanais à longueur de journée par le fait qu’elles sont… hypercopieuses. C’est un secret bien gardé, mais on imagine que le chef Alan Geaam a tamisé très soigneusement son mélange de farines de blé et de maïs dans la levure et l’eau tiède avant de faire lentement monter une pâte dans laquelle il a incorporé ce qu’il faut d’huile d’olive. « Mes recettes sont fidèles aux traditions, explique-t-il. Mais la pâte est travaillée différemment, pour qu’on puisse se satisfaire d’une seule galette qui soit croustillante, légère et gourmande. »

Le manouché libanais d'Alan Geaam, chef du restaurant Saj à Paris - S.LEBLANC / 20 MINUTES

On a particulièrement apprécié la manouché (7,90 euros), avec son pain recouvert d’un mélange d’épices zaatar (hysope, sarriette, origan, thym, romarin, marjolaine, sumac, sésame…) marinées dans de l’huile d’olive. Avec quelques bâtonnets de concombres, des tranches de tomates fraîches, des feuilles de menthe et de la cébette finement ciselée, bien coincés au milieu de la galette sâj, une fois repliée. Trempez là dans une sauce au fromage labneh, accompagnez-là de succulents mezzés ou croquez-là telle quelle, vous retrouverez en bouche les parfums et les saveurs qui ramènent Alan Geeam vers Tripoli et ses souvenirs d’enfance.