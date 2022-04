Les Français aiment les pâtes : 500.000 tonnes en sont consommées chaque année et, chaque semaine, à travers sa série « Pasta così ! », 20 Minutes vous apprend à bien cuisiner une recette originale. Aujourd’hui, c’est le chef italien Denny Imbroisi qui officie aux fourneaux. L’ex- Top Chef possède trois adresses, Ida (pour une cuisine d’auteur), Epoca (plus trattoria) et Malro (plus largement méditerranéen). C’est là que nous avions goûté pour la première fois ses linguine alle vongole, de succulentes pâtes aux palourdes, bien crémeuses et iodées.

Frotter les palourdes dans l’eau salée

Un classique en Italie, que Denny Imbroisi n’a pas manqué de faire figurer la recette dans son livre Une table au soleil (éd. Webedia Books). « Il n’y a rien de bien compliqué, assure Denny, mais ça demande un certain timing et une vraie coordination. » D’abord, le choix des ingrédients. Les pâtes, bien sûr : 120 grammes par personne pour un plat principal. La préférence du chef va aux linguine, sorte de spaghetti plats, qu’il choisira avec le grain bien rugueux, « si possible en provenance de Gragnano, dans la région de Naples ». Et les palourdes qu’il faut savoir débarrasser de leur sable. « Si vous êtes à la mer, rincez-les à l’eau de la mer », conseille Denny Imbroisi. Sinon, prenez un litre d’eau et ajoutez-y 330g de sel, car l’eau de mer contient 33 % de sel. Les vongole, on va bien les frotter trois fois dans cette eau, en les rinçant à chaque fois sous un filet d’eau douce et en les replongeant dans cette eau salée. « L’eau salée, c’est pour les inciter à s’ouvrir afin qu’elles se vident de leur sable. » Attention, prévient le chef : « Si une vongole reste fermée, le sable ne sortira qu’à la cuisson et ce sera une catastrophe pour la sauce. » L’astuce de Denny : taper chaque vongole sur le plan de travail afin de vérifier qu’elle a rendu son sable. S’il y a un son plein, il faudra la mettre de côté, parce qu’une vongole vidée de son sable a toujours le même son résonnant. »

On ne reviendra pas sur le déroulé la recette des pâtes, détaillée dans la vidéo tournée par 20 Minutes. Mais pour ceux qui n’auraient pas fait attention, on rappellera quelques conseils que Denny préconise pour toutes les pâtes.

La règle des « un, dix, cent » : pour un litre d’eau, on ajoute 10g de sel pour cuire 100 grammes de pâtes. « Avec ça, vous n’aurez plus jamais de problème de quantité de sel », rigole le chef. L’autre règle, c’est de faire en sorte que la durée totale indiquée sur le paquet soit l’addition d’un début de cuisson dans l’eau bouillante et d’une fin de cuisson dans la sauce. Dans le cas des linguine alle vongole, c’est sept minutes dans l’eau bouillante, puis cinq minutes dans les palourdes. Les vongole auront préalablement cuit deux minutes à couvert dans un peu d’huile d’olive, une gousse d’ail, quelques brins de persil et un verre de vin blanc.

Un petit verre d’eau de cuisson

Autre recommandation : Denny Imbroisi égoutte les pâtes sans les rincer, puisqu’il va ensuite finir la cuisson en ajoutant un peu d’eau amidonnée. « Gardez toujours un petit verre d’eau de cuisson des pâtes, c’est indispensable. C’est l’astuce qui va vous aider à avoir des pâtes crémeuses sans ajouter de beurre ou de fromage, même si évidemment, dans les fruits de mer, on ne met pas de fromage. On va cuire encore les linguine avec le jus, avec les palourdes, avec des tomates, avec quelques louches d’eau de cuisson jusqu’à arriver à une cuisson de douze minutes. Douze minutes, c’est ce qui est écrit sur votre paquet de pâtes. Nous, en Italie, on cuit toujours un peu moins parce qu’on aime bien les pâtes al dente, ce qui les rend plus digestes. »

Avant de dresser les pâtes dans un plat, Denny leur ajoute du poivre moulu et un filet d’huile d’olive, puis les mélange bien en les faisant sauter dans la poêle afin de les émulsionner, comme on peut le voir sur la vidéo. « Ça va intégrer de l’air, les refroidir », souligne le chef. Il faut donc se dépêcher un peu, sans oublier de rajouter quelques coquilles, préalablement mises de côté, pour la décoration.