L’adjectif « audacieux » est le plus employé sur TikTok pour qualifier ce nouveau geste make-up devenu viral. L’engouement est tel que le hashtag #purpleblush compte déjà plus de 60 millions de vues sur le réseau social chinois, et c’est sans compter sur ses dérivés qui se multiplient autour de cette tendance.

Les atouts du violet sur le maquillage

Côté rendu, sans surprise, c’est le caractère fort, pigmenté du blush violet qui prime, mais ce n’est pas le seul avantage, à en croire les adeptes de TikTok. Le « purple blush » offrirait un effet bonne mine encore plus probant que le blush classique, et, fait non négligeable. De plus, il conviendrait à absolument toutes les carnations. Attention toutefois à choisir la bonne déclinaison de violet pour le rendu souhaité, comprendre plus léger pour les carnations les plus claires. Il s’applique ensuite comme un blush banal, sur les pommettes, la différence c’est qu’il rajoute dix fois plus de pep’s au maquillage.





@sarah_wolak Replying to @sofie_09_0 you know how i feel about a purple blush!!!! #aboutfaceblush ♬ original sound - Sarah🦋





Le violet, une couleur repopularisée grâce aux réseaux sociaux

Alors que certains tiktokeurs s’attribuent la mise en lumière de cette tendance beauté, il faut préciser qu’elle n’a rien d’innovante… Certaines célébrités, à l’instar de Rihanna, l’ont même adoptée depuis bien des années. Nombreuses sont les influenceuses de renom qui ont déjà expérimenté et adopté cette tendance des plus originales, à commencer par les Américaines Mikayla Nogueira, Sarah Wolak, et Aidette Cancino, qui ont largement contribué à la populariser. L’avantage de cette astuce réside dans sa simplicité, puisqu’elle ne nécessite aucune technique particulière si ce n’est celle de savoir appliquer du blush. On l’aura compris, seule la teinte du produit change, il faut donc investir dans un nouveau blush violet, lavande, lilas, mauve, aubergine, ou éventuellement prune, avant de tester cette nouvelle routine beauté.