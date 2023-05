Pour vous, 20 Minutes avait déjà testé le concept du sport dans le noir permettant d’échapper au regard des autres, m plongent leurs clients dans une ambiance tamisée, avec des leds d’ambiance comme en boîte de nuit. Dans les salles de cours, la musique est déjà à fond, playlist rap et RNB moderne, pas un DJ mais un coach qui motive les participants au micro. Les séances durent 45 minutes et combinent cardio et renforcement musculaire.

Les codes et l’ambiance des boîtes de nuit

Un pied dans la salle et c’est tout comme si vous étiez invité en soirée. Les centres fitness comme Dynamo ou Decibel plongent leurs clients dans une ambiance tamisée, avec des leds d’ambiance comme en boîte de nuit. Dans les salles de cours, la musique est déjà à fond, playlist rap et RNB moderne, pas un DJ mais un coach qui motive les participants au micro.Les séances durent 45 minutes et combinent cardio et renforcement musculaire.

En créant cette atmosphère conviviale, ces concepts veulent offrir à leurs adhérents un moment d’évasion qui leur permettra d’échapper à une mauvaise journée ou juste de la routine du quotidien. « Le premier but c’est de lâcher prise », explique Edwy, coach chez Decibel. Et pour que cela soit possible, le studio rend l’activité accessible à tous les niveaux. L’objectif ? Retrouver une sensation de satisfaction et de bien-être après chaque cours. Pari réussi, puisque Louise Bodin-Joyeux, directrice expérience Dynamo, confie que 99 % des adhérents ont répondu qu’un cours chez Dynamo avait un « impact positif sur leur santé mentale ».

Une nouvelle approche du sport

Mais attention, l’ambiance n’est pas la seule nouveauté, la vision de ces concepts est aussi très différente. Elles n’ont pas pour objectif de cibler une perte de poids ou quelconque objectif physique, le but principal étant de se défouler. « C’est du sport fun, qui n’est pas dans la performance, c’est du sport plaisir », insiste la directrice expérience Dynamo. Et Pour l’avoir testé, la promesse est tenue car cette immersion permet réellement de prendre du plaisir et se détache d’une idée traditionnelle du sport difficile qui fait souffrir !

Grâce à cette ambiance évasive et presque festive, ces nouveaux concepts font le pari d’offrir une activité physique régulière en allant à la rencontre d’une cible novice ou qui n’est pas forcément sportive. Les cours façon clubbing permettent d’appréhender le sport différemment. Comme un moyen de prendre soin de soi et s’amuser d’abord et plus uniquement pour maigrir et se muscler. Pour nous, l’objectif est totalement atteint et le succès de ces concepts en vogue nous paraît mérité.