C’est un livre de développement personnel pour toutes celles et tous ceux qui n’en peuvent plus du développement personnel. Autrement dit, tout ce que l’on nous impose ou met dans la tête, la comédienne, auteure et humoriste Anne-Sophie Girard le déconstruit avec amour et humour dans son nouveau livre, « Un esprit bof dans un corps par ouf », aux éditions Flammarion. Du développement personnel à sa manière, avec humour et plaisir de déconstruire les diktats sur soi-même.

Déjà fière de plusieurs succès en librairie, notamment « La femme parfaite est une connasse », Anne-Sophie Girard arrive avec finesse et drôlerie à nous plonger dans les entres de nos complexes, prises de recul avec soi-même, conditionnements à être celle ou celui que nous ne sommes pas.

Pour 20 Minutes, la comédienne s’est prêtée au jeu du vrai, du faux, ou presque, en vidéo et pour nous plus grand plaisir. Alors, prêt à lâcher la grappe à votre corps, votre esprit et s’accorder un moment qui fait du bien ?