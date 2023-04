La tendance passe de sourcils épais et fournis à fins façon années 2000 et, surprise… en plus ils sont droits. Cette nouvelle inspiration baptisée « straight brows » ou sourcils droits, a déjà cumulé près de 200 millions de vues sur TikTok, et donné naissance à une foule de tutoriels destinés à la décliner en différents styles.

Tendande popularisée par Bella Hadid

Cette nouvelle manière de maquiller ses sourcils sort tout droit de la salle de bains de l’américaine Bella Hadid. Celle qui avait justement succombé aux sourcils fins l’année dernière affiche désormais des sourcils droits, et parfaitement dessinés, que ses fans semblent adorer… La raison ? Cette ligne spécifique donnerait l’impression d’avoir un visage lifté. Nombreux sont les utilisateurs de TikTok qui se sont jetés sur leur rasoir pour venir à bout de cet indésirable, et afficher le même regard que Bella Hadid. Un geste qui n’est absolument pas conseillé, et ce pour deux raisons : en cas de loupé, les poils mettront du temps à repousser, et en prime, ils ne repousseront pas de la bonne façon.





View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Reproduire le look des sourcils droits

Plus concrètement, il s’agirait de redéfinir la ligne des sourcils pour que ces derniers ne forment pas de queue. Autrement dit, il faut, pour obtenir cette forme, raser ou épiler l’extrémité du sourcil, afin d’éliminer la courbe qui donne soit dit en passant toute l’expression au regard.

On l’aura compris, il faut passer par la case épilation, et encore… À condition de savoir ce que l’on fait. En cas de doute, mieux vaut confier ses sourcils à un professionnel avisé. Et puisque les tendances évoluent au gré des humeurs de TikTok, il est même préférable de camoufler ladite extrémité du sourcil avec un peu de maquillage, que ce soit du fond de teint ou de l’anticernes. Peu de chance, au moins, de le regretter.