TikTok aura un stand bien en vue ce week-end au Festival du livre de Paris. Le salon, parti pour « dépasser les frontières de la lecture » sur son édition 2023, a noué un partenariat avec le réseau social, qui prend de plus en plus de place dans le monde de l’édition. Avec des communautés entières d’amateurs et de passionnés de littérature qui se forment autour du phénomène #BookTok et de ses nouveaux influenceurs. Certains cumulant des millions de likes et des dizaines de milliers d’abonnés, à l’affût des futures perles de leur bibliothèque.

