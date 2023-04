Comment faire du sport sans en avoir l'air, au travail comme à la maison ?

Est-ce que vous bougez suffisamment durant la journée ? Pour vous aider à lutter contre la sédentarité due au manque de temps ou toutes autres raisons, 20 Minutes est allé chercher quelques idées d’exercices tirées du guide illustré L’art de Bouger aux éditions, Enrick B. Eds. Grâce à ces mouvements simples, réalisables partout et en toutes circonstances, restez en bonne santé et en bonne condition physique !

Bouger à la maison

Dans la cuisine, on bouge ses bras pour préparer alors pourquoi pas les muscler dans la foulée ? On a toujours une bouteille d’eau ou d’huile dans ses placards. Tant mieux, parce qu’elles peuvent nous servir pour travailler les avant-bras. Comment ? On place son poids entre les mains, au-dessus de la tête, puis on baisse ses bras vers l’arrière. Il ne nous reste plus qu’à répéter le mouvement jusqu’à ce qu’on sente que ça pique un peu. Sinon, on place ses mains sur le rebord du plan de travail de la cuisine et on fait quelques pompes surélevées. Parfait en attendant que son plat finisse de chauffer dans le micro-ondes, ou en faisant la cuisine.

Dans son salon, entre quelques publicités de sa série préférée, on réalise une vingtaine de squats devant la télé pour stimuler tout le corps. Au choix, on renforce sa sangle abdominale grâce à une bonne minute de gainage, sur les mains ou les coudes selon son niveau. Attention, sur cet exercice à bien rester gainé pour ne pas sentir de douleurs dans les lombaires.

Rien ne nous échappe, jusque dans la salle de bains on a quoi de rester en mouvement. Facile, le matin en se brossant les dents on reste en position de chaise. Cet exercice est particulièrement efficace pour les jambes, sensations fortes dans les cuisses garanties.

Bouger au travail

On passe la moitié de son temps au travail, alors pas de raisons pour que ça serve d’excuses. Le matin, en arrivant sur son lieu de travail, plusieurs alternatives s’offrent à nous. La première : prendre les escaliers, matins et soirs, ça fait déjà la différence. Si on n’a pas d’escaliers, pendant la pause on peut faire des étirements rapides. C’est le jackpot si on possède une chaise de bureau avec accoudoirs. On peut s’en servir pour travailler les bras. En position de départ assise, on se lève ensuite de sa chaise en poussant avec ses mains, elles-mêmes posées sur les accoudoirs. On se rassoit et on répète. Pas de besoin de charges supplémentaires sur cet exercice, juste avec le poids du corps, on a déjà de très bonnes sensations, promis.

Aucun moyen d’y échapper, ça vaut aussi pour le télétravail !