Nocifs pour les êtres vivants et pour l’environnement, les colorants artificiels utilisés dans la mode pour teindre les vêtements comptent parmi les sources de pollution les plus dangereuses. Ce qui pousse l’initiative mondiale Fashion for Good à lancer un projet pilote pour permettre d’accélérer « le passage d’une chimie nocive à des options plus durables ».

Un pas vers l’innovation

Plus concrètement, ce projet permettra de soumettre quinze colorants durables à des essais pilotes en laboratoire pendant une année entière. Le tout étant de s’assurer de leur qualité, de leur conformité, et de leur absence de toxicité, en vue de les commercialiser. Grâce à cette expérimentation, l’industrie pourra accéder aux colorants écologiques les plus performants, et entamer de nouveaux essais sur une plus large palette. « C’est la collaboration, et non la concurrence, qui permettra à l’industrie de se transformer véritablement. Nous nous réjouissons du lancement de notre projet Dyestuff Library, qui constituera une vaste bibliothèque à l’usage de l’ensemble de l’industrie », explique Katrin Ley, directrice générale de Fashion for Good, dans un communiqué.









Un projet encouragé

Via cet outil numérique pilote, qui prend donc la forme d’une bibliothèque de colorants durables, Fashion for Good entend offrir à l’ensemble de l’industrie une plus grande « visibilité » et un meilleur « accès aux innovations ». Le tout soutenu par les partenaires de l’initiative mondiale, dont Adidas, Inditex, Otto International, Bestseller, Target, Patagonia, ou encore Paradise Textiles.

« Nous avons besoin d’une innovation en matière de teinture qui mette l’accent sur des pratiques moins génératrices de déchets, réduisant la consommation d’eau et d’énergie. Pour y parvenir, il est essentiel que l’industrie de la mode soutienne les initiatives dans une perspective de montée en puissance, afin que les nouvelles solutions puissent atteindre un niveau commercial », se réjouit Camilla Skjønning Jørgensen, responsable de l’innovation chez Bestseller, l’un des partenaires de Fashion for Good. Reste que ces colorants durables sont aujourd’hui considérés comme moins résistants.