La Croisette se régale avec Juan Arbelaez et Julien Duboué en duo de chefs qui dépotent sur la plage Nomade du 3.14. Dans leurs assiettes, des saveurs du sud revisitées, des plats généreux et des assaisonnements qui viennent pimper nos papilles gustatives de festivaliers. On déguste aussi bien une salade niçoise qu’un pan-bagnat au thon de Méditerranée, qu’un risotto au thon (fort de son succès), thym et citron. Mention spéciale pour les entrées toutes en couleur et saveurs de la Côte d’Azur.

Duo d’amis, duo de fous de cuisine

Le duo, déjà formé en télévision, est surtout celui d’amis qui ont la même volonté de bousculer les codes en cuisine et se faire plaisir. C’est Nomade, fondé par l’agence Cartel et le groupe Le Perchoir, qui mêle chaque année événements autour du cinéma, de la musique et de la gastronomie, à l’origine de cette idée pour la plage du 3.14. On a en profité pour leur proposer une interview « food friends », à la vie, à la cuisine. Qui est le plus gourmand ? Qui est le plus calme aux fourneaux ? Qui est le plus sur les réseaux sociaux ? Qui est le plus paillettes & glamour, pendant le Festival ?

Réponse en vidéo, en tête de cet article.