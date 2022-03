Quand, au printemps 2019, Juan Arbelaez a choisi 20 Minutes pour annoncer qu’il arrêtait de cuisiner le poulpe, il n’imaginait pas la déflagration que provoquerait cette annonce. « Cette histoire de poulpe, on m’en parle encore aujourd’hui », souligne le chef qui a senti, à l’époque, qu’il fallait laisser un temps de pause, au moins au moment de sa reproduction, à cette espèce qui commençait à être menacée par la surpêche. « Certains m’ont félicité d’imposer une saisonnalité aux produits de la mer, se souvient-il. Mais d’autres m’ont blâmé aussi parce qu’avec le réchauffement climatique, les poulpes remontent désormais jusqu’à la Bretagne et la Normandie pour s’en prendre aux coquilles Saint-Jacques et aux homards… »

Des nouilles dans un bouillon toute la semaine chez Vida

L’écoresponsabilité n’est pas un vain mot dans la bouche du chef Juan Arbelaez qui s’en délecte au contraire en proposant des plats anti gaspi capables de régaler à coup sûr. Comme ce plat de nouilles udon trempées dans un bouillon fumant qu’il a imaginé cette semaine pour célébrer les 20 ans de 20 Minutes. Avec Tania Cadeddu, la cheffe italienne ( récemment éliminée de Top Chef) qui tient les fourneaux du restaurant Vida, sa « cantine healthy » située à Paris dans le 10e, « on a d’abord pensé à faire un bouillon de crevettes, pour rester dans l’univers marin des substituts au poulpe, raconte Juan Arbelaez. Et puis non, on s’est dit que les légumes de saison bien croquants, ce serait aussi bon au goût et bien meilleur pour la planète ». Au bouillon les épluchures et le meilleur cuit rapidement, pour en garder le croquant, ou simplement assaisonné d’huile d’olive, de sel et de piment d’Espelette. « J’adore ce genre de bouillons à une époque où il fait encore un peu froid », explique-t-il.

Quant aux nouilles udon, « c’est un plat que je n’avais jamais cuisiné, confie le chef, or j’ai toujours adoré m’aventurer dans de nouveaux de nouveaux horizons culinaires ». Et cela devait être amusant de préparer des nouilles japonaises avec une Italienne. « Mais ce ne sont pas des pâtes », s’époumone Tania Cadeddu dans la vidéo. « Mais si ce sont des pâtes ! », lui assure Juan Arbelaez. Baptisé Vida-don, le plat est proposé à la carte de Vida (Paris 10e) du 15 au 22 mars : une semaine ou plus, si affinité des clients.