Remède de « Cuites »: Les pâtes au ketchup basque de Julien Duboué — 20 Minutes

Vous êtes plutôt bec sucré, carné, végan ou iodé ? Vous trouverez forcément votre bonheur dans Cuites, ce livre de recettes faciles pour faire passer les lendemains difficiles (éd. Human Humans, 19,90€). « On est tous égaux face à la cuite, les chefs ont juste une longueur d’avance pour savoir ce qui fait du bien pour faire passer la gueule de bois », explique Victoire Loup, autrice de ce livre de recettes très personnelles.

Elles sont signées de 60 cuisiniers, parmi lesquels Julien Duboué, chef du Boulom (à Paris). Pour 20 Minutes, il présente ici sa recette des pâtes au ketchup basque maison, une version « améliorée » d’un plat qu’il avait l’habitude de se faire plus jeune, « après être sorti jusqu’à tard » avec ses copains.

150g de concentré de tomate pour 200 g de pâtes

« Pour commencer, explique-t-il, je vais mettre une échalote dans de l’huile d’olive et j’y ajoute une gousse d’ail coupée en petits morceaux. Je vais mettre du piment d’Espelette et une belle pincée de sel là-dedans. Je fais suer dix bonnes minutes à feu doux. J’ajoute là-dessus une grosse cuillère de miel, et je vais venir déglacer avec deux cuillères de vinaigre de Xérès. On ajoute des piquillos (ou des poivrons doux) marinés et 150g de concentré de tomate pour 200 g de pâtes. On laisse mijoter 12 bonnes minutes, le temps de faire cuire les pâtes et de les égoutter. On mixe alors la sauce à fond les ballons… » Et il n’y a plus qu’à servir.

« Avoir mal aux cheveux, la tronche pleine de billes, le cerveau dans un étau, la tirelire en palissandre, la tête dans le c… Comment peut-il exister autant de termes pour qualifier cet état sans qu’aucun remède n’ait été trouvé ? », s’est demandé l’autrice Victoire Loup. Son livre de recettes faciles pour lendemains difficiles tombe à point nommé pour tourner enfin la page de l’année 2020.