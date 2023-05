Rangez les chips et les cacahuètes, c’est Chloé Charles qui prépare l’apéro. Et ça va envoyer du lourd !

Ce samedi après-midi à Taste of Paris, l’ancienne candidate de la saison 13 de Top Chef a présenté une recette en master class « pour un apéro frais et léger pour l’arrivée des beaux jours » : un gravlax de poisson blanc (du bar) mariné avec du gin et du maceron (un poivre à moudre au dernier moment) sur un blinis recouvert de yaourt. Ajoutez de la fleur de sel et un jus de citron et le tour est joué. « Le but n’est pas de sentir l’alcool, mais de rouler légèrement le poisson dedans, une vingtaine de minutes, afin d’obtenir une belle aromatique qui lui donnera encore plus de fraîcheur, assure la cheffe à 20 Minutes. Le yaourt renforce encore cette fraîcheur en apportant une pointe d’acidité que la crème, plus riche, n’offrirait pas. »

Un petit shot de gin

Fidèle à ses valeurs locavores, Chloé Charles s’est associée pour l’occasion à la marque française de gin Anaë. Si bien qu’elle en profite pour accompagner sa petite assiette d’un shot de gin de la marque afin d’obtenir l’accord parfait. Et c’est vrai que ça se marie bien !









A travers cette master class, Chloé Charles souhaitait tout simplement décomplexer l’apéro. « C’est sûr que ce sera jamais aussi facile que d’ouvrir un paquet de chips, mais j’ai voulu montrer que ce n’est vraiment pas compliqué de préparer quelque chose d’assez cool, bon et convivial. » A l’image de ce qu’elle fait à Lago, la première adresse que la cheffe a ouvert il y a quelques mois au 25 rue Sedaine à Paris, sorte d’anti-restaurant qui lui ressemble où l’on peut « bien manger debout, bien boire assis, prendre l’apéro, se retrouver, fêter une victoire, vernir des choses, rire fort et choisir sa musique… » Chouette menu.