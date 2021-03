Face à la crise sanitaire, chefs et restaurateurs doivent s’adapter.

La candidate à Top Chef Chloé Charles renforce la carte de Seazon, service de repas fraîchement cuisinés, livrés pour la semaine, en proposant huits plats végétariens disponibles en mars et avril.

Pour 20 Minutes, elle détaille la recette de son mijoté de lentilles et scarmoza fumée.

Bienvenue loin du plateau de Top Chef, dans « la plus petite cuisine du monde », comme la qualifie Chloé Charles : la sienne. Depuis début mars, la candidate de l’émission culinaire, célèbre pour avoir arrosé de chantilly sa cheffe de brigade Hélène Darroze, réplique à la crise sanitaire par une collaboration avec Seazon. Parmi les huit plats conçus pour l’enseigne de livraison de repas, un délicieux mijoté de lentilles à la scarmoza fumée, dont cette cheffe indépendante passée par les cuisines étoilées de David Toutain et de Pascal Barbot détaille, pour 20 Minutes, la recette en vidéo.

La saison de l’ail des ours

Ses lentilles, Chloé Charles les cuisine « en salade », c’est-à-dire dans un fond d’huile d’olive auquel elle ajoutera, plus tard, du vinaigre et de la moutarde. A la cuisson, elle les fait revenir avec une carotte en brunoise ainsi qu’une échalote et une gousse d’ail finement ciselées. Elle y jette une feuille de laurier, un peu de vin blanc ou un bouillon de légumes et ne sale son plat « qu’à la fin, sinon, dit-elle, cela crée une croûte autour des lentilles qui les empêchent de cuire ».

La cheffe termine avec des pétales d’oignon rouge « et de l’ail des ours, parce que c’est de saison ». Mais laisse chacun libre de choisir les ingrédients qu’il veut pour composer la garniture des lentilles… Ajoutez la scarmoza fumée au moment du dressage dans l’assiette et le tour est joué : vous avez l’un des huit plats de la collaboration Chloé Charles x Seazon.

Objectif : mieux manger

« J’ai accepté la proposition de Seazon car ils partagent les mêmes préoccupations environnementales que moi et une vraie volonté d’aider leurs clients à mieux manger, explique Chloé Charles. Je me suis renseignée, parce que c’est une très grosse structure, mais j’ai vu qu’ils utilisaient du sel de Guérande plutôt que du sel de table, et qu’ils portent une attention particulière au respect de toute la chaîne alimentaire. Ce sont des engagements qui me parlent, et pour moi qui suis habituée à une cuisine de l’instant, très fraîche, pouvoir cuisiner quotidiennement pour 600 à 800 personnes des plats qui peuvent se garder jusqu’à une semaine, ce n’était pas rien comme défi. »

Le mijoté de lentilles de la - S.LEBLANC / 20 MINUTES

Seazon est une enseigne qui a la particularité de proposer des abonnements de repas à se faire livrer. Le tarif est dégressif, de 7 à 9 euros le plat, suivant le nombre commandé ; la livraison est offerte et l’abonnement est sans engagement de durée. Parmi les huit plats de Chloé, on recommandera particulièrement son mijoté de lentilles à la scarmoza fumée (qu’on s’est refait, le soir même, à la maison), mais aussi un très savoureux risotto de fregola sarda à la crème de cantal, et encore des pois-chiches aux herbes, grenade, butternut rôti et sauce crémeuse à la noisette, absolument succulents.

Stéphane Leblanc