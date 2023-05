Le meilleur pastis du monde est toujours… à Lyon

Il faut le boire pour le croire. La nouvelle terre de pastis serait bien à Lyon et non plus à Marseille, traditionnellement associée à son « pastaga ». Pour la deuxième année consécutive, « l’anis des Gones », fabriqué à la Distillerie de Lyon dans le 8e arrondissement, a été élu meilleur pastis du monde. La boisson lyonnaise a reçu la médaille d’or du World Drinks Awards, un concours international qui récompense les meilleurs spiritueux, vins et bières de toute la planète.









La recette du succès ? Une version sortie il y a quelques semaines, « voulue plus ronde et gourmande et avec vingt-quatre plantes au total », confient ses fabricants.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.