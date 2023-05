Il a annoncé la nouvelle sur Instagram : « ce que le gamin de 16 ans qui allait travailler [au Festival de Cannes] n’aurait jamais cru possible va se réaliser : je vais devenir le chef du Martinez ! ». Jean Imbert, aux commandes du restaurant du Plaza Athénée à Paris où il avait succédé à Alain Ducasse en 2021, va prendre celles du mythique hôtel de la Croisette.

« Nous travaillons sur ce projet depuis plusieurs mois et nous allons démarrer avec La Plage du Martinez, où je vous donne rendez-vous le 16 mai, jour de l’ouverture du festival », a précisé le cuisinier de 41 ans dans un post publié sur le réseau social.





View this post on Instagram A post shared by Jean (@jeanimbert)

Il y explique, photos de ces anciennes accréditations à l’appui, être un habitué de l’événement, réalisant des dîners « pendant chacune des éditions » de ces 25 dernières années pour des acteurs et réalisateurs qui l’ont « toujours fait rêver ».

La Palme d’or, un deux-étoiles à renaître

La direction du Martinez, également « ravi » de partager l’annonce de l’arrivée de Jean Imbert dans un communiqué, a précisé à 20 Minutes que la chef allait « prendre la direction de l’intégralité des restaurants » de l’établissement 5 étoiles, à la place du Cannois Christian Sinicropi. Ce dernier, qui « quittera ses fonctions le 31 mai pour entreprendre de nouveaux projets personnels et professionnels », officiait notamment à La Palme d’or. Le 2-étoiles Michelin de l’hôtel, le seul de Cannes, fermera le 27 mai, juste après la clôture du festival, « pour entamer des travaux d’embellissement » avant une « réouverture prévue au printemps 2024 », a également indiqué la direction.









Jean Imbert avait lui-même décroché une étoile en 2022 au Plaza Athénée. Le Guide Michelin avait alors salué sa manière de « revisiter avec générosité et gourmandise les trésors classiques du répertoire national », comme le homard et langouste en Bellevue, le veau Orloff ou encore le bœuf Richelieu. Chef médiatique et proche des stars (il a notamment ouvert plusieurs restaurants aux Etats-Unis avec le chanteur Pharrell Williams), Jean Imbert s’était fait connaître du grand public en remportant, en 2012, l’émission Top Chef, dont la quatorzième saison est actuellement diffusée sur M6.