Le 8 septembre 2023, pour les Toulousains, il y aura deux ouvertures très attendues. Celle de la Coupe du Monde de rugby et celle des fameuses Halles de la Cartoucherie, un projet immobilier et culturel colossal, visant à redonner vie aux ateliers de munitions fermés depuis 2005. Le collectif d’entrepreneurs à l’origine de cette aventure veut faire de ce bâtiment long de 250 mètres un « terrain de jeu ».

On y trouvera une librairie, une salle d’escalade, des terrains de squash, une école de breakdance, une autre de cuisine, un espace de coworking puis, en février 2024, une salle de spectacle de 500 place assises, bâtie en annexe. Mais dans l’immédiat, la tête de pont du bâtiment, celle qui fait saliver les gourmets, c’est cette « halle gourmande », ce « food court » inspirée du Mercado da Ribeira de Lisbonne. Du boulanger bio au boucher éthique, en passant par de la cuisine libanaise, asiatique ou le cassoulet, 26 commerçants y feront (grandes) tables communes pour proposer « un véritable voyage culinaire ». 26 sur 450 candidats au départ, qui se sont engagés à faire des « achats durables », un « recrutement inclusif » , à gérer scrupuleusement leurs déchets, et à prendre « un loyer vertueux » : plus ils joueront le jeu, moins ils payeront.

Une capacité de 2.800 visiteurs

La plonge sera mutualisée, tout comme la desserte des tables et l’accueil, grâce aux salariés d’une conciergerie sociale. La « food court » ouvrira à 8 heures pour les commerces traditionnels, à 11 heures pour l’espace restauration, jusqu’à 22h30, 23h30 le week-end et plus tard l’été. Il y aura entre 250 à 300 places en terrasse. Et le décor sera fait de béton brut, parcouru des vestiges de l’ancienne Cartoucherie, et de bois.

Ce tiers-lieu original pourra accueillir jusqu’à 2.800 personnes quand il fera halles combles.