« On y est », se réjouit Franckie Trichet, vice-président de Nantes métropole. Dix ans après le coup d’envoi des travaux de réhabilitation des anciennes halles Alstom de l’île de Nantes, l’ensemble de ces vestiges industriels a été transformé. L’inauguration des halles 1 et 2, lesquelles abritent jusqu’à samedi le festival Chtiiing ! consacré à la créativité, constitue en effet la dernière étape de cet immense chantier (25.000 m2).

Situées à l’extrémité du site, dans le prolongement du food court Magmaa, ces halles 1 et 2 accueilleront des associations et entreprises travaillant dans le domaine des « industries culturelles et créatives ». Celles-ci disposeront de bureaux et de salles de travail. Un grand atelier collaboratif, avec machines et outils, est également mis à la disposition du public, de même qu’une galerie et des espaces événementiels. Les lieux révèlent habilement le passé industriel du XIXe siècle en préservant des poutres et éléments de charpente métalliques.





Le parvis des halles 1 et 2, dernière partie des anciennes halles Asltom réhabilitées sur l'île de Nantes. - F.Brenon/20Minutes

Plus de 50 millions d’euros dépensés

Des chercheurs, professionnels et étudiants sont installés sur les autres halles Alstom. L’équipement le plus central du site est l’école des beaux-arts (halles 4 et 5) composée de 450 étudiants, ouverte depuis 2017. L’ensemble des réhabilitations aura coûté plus de 50 millions d’euros, dont 12 millions d’euros pour les seules halles 1 et 2.

A proximité, les dernières halles Alstom (dites Bergeron) ont été rasées cet automne pour y construire un programme de logements et bureaux.