Dans ces parcs un peu différents, il n’y a ni cris, ni bavardages, ni chants. À la place, on prend le temps de profiter du bruissement des feuilles, du clapotis d’une rivière, et d’entendre le chant des oiseaux. Des sons apaisants qui nous offrent une sensation de plénitude et font oublier le stress quotidien urbain. Répertoriés par une association américaine sous le nom de « quiet parks », ces espaces verts sauront offrir à vos tympans le silence qu’ils méritent.

Le silence, un bien à préserver

Sur le même principe que les établissements touristiques qui proposent des retraites silencieuses, ces parcs privilégient le silence et proposent un moment de reconnexion à la nature. Un rituel bénéfique pour notre bien-être mental et physique et une parenthèse dans une vie à cent à l’heure que les urbains sont de plus en plus nombreux à vouloir s’offrir. D’après l’Organisation mondiale de la santé, le bruit représente la principale nuisance environnementale des pays industrialisés. « Le bruit affecte les individus de diverses manières. Il perturbe les capacités auditives, le système neuro-végétatif, le mental, la communication orale, le sommeil, etc. » souligne l’agence onusienne.

Mais les humains ne sont pas les seuls à être affectés par le bruit : la faune et la flore en pâtissent aussi. C’est précisément pour cette raison que certains parcs nationaux de différents pays instaurent un règlement strict visant à réduire un maximum les bruits dans leurs parcs. Des mesures qui ne sont malheureusement pas toujours respectées à la lettre, notamment à cause du tourisme de masse. « Il est urgent d’identifier et de protéger les lieux menacés, car les endroits calmes disparaissent rapidement », pointe l’association Quiet Parks International.









« Parc silencieux », un phénomène mondial

En Espagne, un parc situé à une heure de route de Barcelone nommé Montnegre i el Corredor s’est même vu décerner le label « parc silencieux urbain » par l’association américaine « Quiet Parks International », qui milite pour "préserver le son du vivant" en faisant perdurer les espaces naturels épargnés par le bruit d’origine humaine.

En 2021, le parc anglais Hampstead Heath, localisé au nord de Londres, a lui aussi reçu ce label. Tout comme le Yangmingshan National Park (Taïwan) et le Dender-Mark (Belgique). Les lieux répertoriés sur le site de l’ONG ont fait l’objet d’une mesure minutieuse du bruit environnant, réalisée à partir de capteurs sonores. L’un des critères essentiels pour rejoindre la liste triée sur le volet des « quiet parks » ? Quinze minutes de totale quiétude avant qu’un bruit d’origine humaine ne vienne rompre ce silence.