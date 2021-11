Un coup de stress ? Pas de panique, applications et petits appareils dédiés à la relaxation peuvent vous aider à vous détendre, méditer, vous recentrer ou lâcher prise durant quelques minutes.

« Il existe de plus en plus de produits autour de ces thématiques », constate Vivienne Nguyen, chef de produit bien-être chez Nature & Découvertes. Après des premières lampes de luminothérapie, l’enseigne a notamment lancé il y a un an Morphée, un petit appareil permettant de profiter de séances audio de relaxation enregistrées. « En 2020, alors que nos points de vente avaient dû fermer le 17 mars à cause du confinement, nous avons vendu davantage de Morphée sur notre seul site Internet que dans l’ensemble de nos 90 magasins l’année précédente ! », s’étonne encore la chef de produit.

Illustration de stress au travail - CLOSON/ISOPIX/SIPA

Même constat auprès de Benjamin Blasco, cofondateur de l’application de méditation Petit Bambou en 2015 : « En un an, avec la pandémie, trois millions de personnes se sont inscrites. Nous totalisons désormais huit millions d’utilisateurs ». Pas étonnant que le nouveau service Fitness + d’Apple (9,99 euros/mois) propose désormais lui aussi des séances de méditation en audio et vidéo. « Notre société a fondamentalement changé. L’individu tout seul a du mal, il a besoin de se réinventer », explique à 20 Minutes Christine Barois, psychiatre et psychothérapeute à Paris.

« Un bon début pour donner accès à une intériorité »

Efficaces ces solutions ? Que l’on profite d’une séance de relaxation sur son smartphone, ou par le biais d’un appareil dédié, impossible de ne pas ressentir les effets positifs d’un moment de détente personnelle comme nous l’avons constaté avec Petit Bambou, le galet Morphée Zen, le lecteur audio Hoombook ou le masque Hypnos que nous avons tour à tour testés. « Ces solutions peuvent constituer un bon début pour se questionner sur l’estime de soi ou améliorer son sommeil. C’est se donner accès tout seul à une intériorité », note Christine Barois. Mais la psychiatre met en garde : « Par contre, on est dans le pathologique si on ne peut pas fonctionner socialement, personnellement et professionnellement : c’est là qu’il faut consulter ».

Le plus tactile : Morphée Zen, d’Audiozen

Tenant dans la main et ne pesant que 75 grammes, ce petit lecteur audio dissimulé dans un galet agréable au toucher contient soixante-douze séances de relaxation réparties en six thématiques de douze séances. D’une durée de 2 à 5 minutes et créées par des professionnels de la relaxation, des sophrologues, hypnothérapeutes et psychologues, elles permettent de s’offrir un espace de détente à la maison, dans les transports ou lors d’une pause au travail.

Le petit galet Morphée Zen intègre soixante-douze séances de relaxation. - AUDIOZEN

Lors de nos essais, nous avons apprécié la facilité d’accès immédiat de ces parenthèses méditatives et le temps courts des séances proposées. Celles-ci permettent ainsi de rapidement faire tomber la pression avant un examen, un rendez-vous important, une réunion… Votre chef vous prend la tête ? Optez pour une session « Chrono Zen ». Vous avez besoin de vous ressourcer après une journée bien chargée ? Choisissez « Relaxations intenses »…

Efficaces, les exercices respiratoires proposés peuvent ensuite devenir des routines à adopter spontanément. On regrette que l’objet ne soit pas évolutif et ne propose pas de séances additionnelles que l’on aurait pu télécharger.

59,95 euros chez Nature & Découvertes.

Le plus immersif : Hypnos, de DreaminzZz

Conçu et fabriqué en France par la start-up DreaminzZz, le masque Hypnos est un bon moyen pour décrocher du quotidien.

Le masque Hypnos peut être utilisé en toutes circonstances, pendant quelques minutes ou dizaines de minutes. - DREAMINZZZ

A travers une application et avec le renfort d’un casque audio (non fourni), ce masque se transforme en outil de bien être. Pour cela, il dispose de six LEDs (trois répartis devant chaque œil) et d’un petit système de vibrations. Interagissant avec l’une des soixante-dix séances audio gratuites proposées dans l’application, le masque stimule les sens.

Devant les paupières, des LED participent à la stimulation de l'inconscient et de l'imagination. - DREAMINZZZ

Nous avons particulièrement aimé les voix bienveillantes et les différents récits, comme « Dissociation ». Cette session de 18 minutes vise par exemple à réguler nous-même nos sensations négatives en nous rappelant des émotions plus agréables. L’effet est rapide. Cela permet de stimuler son imaginaire, mais aussi de s’enfermer dans une bulle de bien-être. A recommander lorsque l’on a un peu de temps à s’offrir. Attention, si les LEDs participent à une expérience inédite, les petites vibrations déclenchées régulièrement manquent un peu de naturel. Chacun en appréciera les effets.

Signalons que l’application propose des séances pour favoriser l’endormissement, réduire sa consommation d’alcool ou de tabac, combattre le vertige, mais aussi simplement pour réaliser une « pause mental », soit décrocher du quotidien.

149 euros.

Le plus littéraire : Hoombook, de Livlab

Composé de plastique et de papier recyclé, ce bel objet de la forme d’un livre renferme sous sa couverture un petit lecteur MP3. HoomBook contient plus de 100 heures d’histoires et de méditation. But : nous aider à trouver le sommeil en nous déconnectant, mais aussi à lutter contre le stress et l’anxiété.

HoomBook invite au partage de récits de voyages dont on est les héros. - LIVLAB

Il est possible de choisir sa séance selon six thèmes : des voyages immersifs dont l’utilisateur est le héros (d’une durée de 35 à 55 minutes), des séances de méditation, des musiques méditatives ou des sons de la nature.

Testé durant une semaine, Hoombook est, en plus d’être un bel objet, un équipement original. Loin du classique livre audio, on apprécie la thématique aventure pour se concentrer sur des récits immersifs. A condition d’accepter de s’alléger mentalement de toutes les pensées qui peuvent occuper l’esprit au moment du coucher, la longueur des récits est suffisante pour s’y plonger totalement, lâcher prise… quitte à s’endormir avant la fin d’une séance.

HoomBook a été créé par trois anciens insomniaques. - LIVLAB

Créé par Pierre, Alex et Gui, trois anciens insomniaques (également à l’origine de Dodow, un petit appareil qui favorise l’endormissement en nous aidant à nous concentrer sur notre respiration), Hoombook est une réussite. 79 euros.