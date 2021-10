Besoin de déstresser ? De retrouver un peu de ce calme intérieur qui vient déjà à manquer en cette rentrée ? Avec Morphée Zen, à vous les séances de méditation et de sophrologie à volonté ! Comment ? Grâce à un drôle de petit galet qui tient dans la poche et que 20 Minutes a pu tester avant sa sortie au mois d’octobre.

75 grammes de zénitude

« Evadons-nous quelques minutes sur une plage océane. Inspirez profondément… et soufflez en fermant les yeux (bruit des vagues). Vous êtes au bord de l’océan, vous longez la mer, pieds nus dans le sable, la sensation est très agréable, vous percevez chaque petit grain de sable passer entre vos orteils… » La zénitude ? Cet extrait d’une des séances de relaxation de Morphée Zen nous plonge dedans !

Conçu par Audiozen, une entreprise de la French Tech, le petit galet (7,5 x 7,5 x 1,5 cm) de 75 grammes fait office de lecteur audio et en propose soixante-douze réparties en six thématiques de douze séances. Il se recharge en USB-C durant 1 heure 30 et offre trois heures de détente.

Six thèmes, soixante-douze séances

Sur la surface de Morphée Zen, une flopée de touches tactiles : au centre pour allumer et éteindre le galet ; en haut et bas pour le volume ; et sur sa circonférence des touches dédiée aux six thèmes proposés : Relaxations intenses ; Voyages immersifs ; Relaxations Dynamiques ; Sons de la nature ; Musiques relaxantes et Chrono Zen. Pour chacune, une petite icône facilement identifiable sur lequel il suffit d’appuyer pour lancer une séance.

Six thématiques sont proposées pour des séance de relaxation, sophrologie... - MORPHEE

Pour en profiter, il faut s’équiper d’écouteurs ou d’un casque filaire. En 2021, on s’étonne que le Bluetooth ne soit pas embarqué. Les concepteurs de Morphée Zen préfèrent évoquer l’absence d’ondes pour justifier leur choix. Des arguments recevables, certes, mais il nous a quand même fallu retrouver de vieux écouteurs filaires dans notre placard, et l’usage de Morphée Zen devient moins pratique dans les transports…

De 2 à 5 minutes pour se détendre

Pour notre test, nous nous sommes évidemment aventurés sur plusieurs séances que nous avons réparties tout au long d’une semaine. Selon les concepteurs du produit, elles ont été élaborées par « des professionnels de la relaxation : sophrologues, hypnothérapeutes, psychologues ». Elles durent de 2 minutes à 5 minutes chacune.

Un casque ou des écouteurs audio filaires sont nécessaires pour utiliser Morphée Zen. - MORPHEE

En respirant profondément, on a tôt fait de se laisser emporter par la voix masculine, chaleureuse et rassurante qui nous accompagne. Son pendant féminin aurait été apprécié… Selon les cas, nous sommes appelés à rester assis ou debout, à fermer les yeux, à prendre contact avec nos points d’appui, à porter notre attention sur les tensions de notre corps, à prendre conscience de notre respiration… mais aussi à nous évader à l’aide de sons de la nature (feu, orage, océan, forêt…). Cette dernière fonctionnalité s’est largement fait apprécier dans les transports en commun…

A l’occasion de différentes pauses en télétravail, nous avons aussi profité de quelques plages musicales toutes en sérénité (exclusivement au piano) pour nous évader… et faire retomber la pression. En cas d’urgence, des séances dites « Chrono Zen » de 2 minutes seulement aident également à se détendre.

Pas toujours évident cependant alors que l’on est au travail ou dans le feu de l’action de s’accorder une petite parenthèse. C’est sans doute là le premier exercice à faire sur soi-même : consentir du temps au temps ! Morphée Zen fera le reste avec un talent certain, nos essais nous ayant donné envie de nous créer des petites routines que nous tenterons d’entretenir à l’avenir…

Non évolutif

Dommage cependant que Morphée Zen soit un appareil qui ne pourra évoluer. Ne comptez pas ajouter des séances à celles existantes. Pour l’heure, les concepteurs du produit n’en annoncent pas.

Le galet Morphée Zen mesure 1,5 cm d'épaisseur. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Et de toute manière, nous avons découvert en connectant le galet à notre ordinateur qu’il n’était pas reconnu comme appareil de stockage et qu’à ce titre, il était impossible de lui substituer ou lui ajouter des fichiers audio.

Pour la journée et le coucher

Vendu 59 euros (chez Nature & Découvertes jusqu’en mars, et sur le site du fabricant où l’appareil est actuellement en précommande à 39 euros seulement), Morphée Zen complète la gamme de produits de la marque Morphée.

Morphée associe méditation et sophrologie pour nous aider à mieux dormir. - MORPHEE

Tous surfent sur la même vague : Morphée (un joli boîtier en hêtre offrant lui aussi des séances pour se relaxer et trouver le sommeil, vendu 79 euros), mais aussi Mon petit Morphée (dédié aux enfants, avec 192 méditations et voyages apaisants pour le coucher). Alors que le gouvernement vient d’annoncer le remboursement des consultations chez le psychologue dès 2022, il semble que le filon de la relaxation faite maison ait aussi de beaux jours devant lui !