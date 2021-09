La voix de la chanteuse est douce, calme, posée. « Namasté, le yoga avec Natasha St-Pier », glisse-t-elle au micro d’Air Zen, rappelant le titre de l’émission qu’elle présentera toutes les semaines. Cette station ne vous dit rien ? C’est normal : Air Zen, consacrée au bien-être, naîtra officiellement le 11 octobre avec le lancement de la radio numérique terrestre, l’équivalent, côté ondes, de la télévision numérique terrestre (TNT).

Natasha St-Pier sera l’une des têtes d’affiche de cette nouvelle antenne, avec une émission diffusée chaque vendredi de 19h à 20 h. 20 Minutes a assisté lundi, dans un studio d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), à l’enregistrement du premier numéro qui sera diffusé le 15 octobre. L’animatrice s’entretient alors avec Julien Levy, le rédacteur en chef de Yoga Journal France, qui explique ce qu’est « yama » et les principes relationnels qu’il recouvre tels que « la vérité », « l’honnêteté » ou « la modération en toute chose ».

« Le yoga, c’est comme une grande maison »

« On va parler de yoga sous toutes ses formes. Pour certaines personnes, c’est de la méditation, pour d’autres, des postures physiques, pour les plus connaisseurs, une philosophie de vie. Il y a énormément de choses qui se cachent sous ce terme. On va pouvoir apprendre ce que c’est à ceux qui n’y connaissent rien et les autres pourront approfondir leurs connaissances. J’inviterai des gens qui m’intéressent et m’ont fait apprendre beaucoup », avance Natasha St-Pier qui enseigne par ailleurs la discipline.

« Le yoga, c’est comme une grande maison. On peut entrer par plusieurs portes et plusieurs fenêtres pour découvrir toutes les pièces », ajoute-t-elle, confiant à 20 Minutes qu’Aria Crescendo sera l’invitée du deuxième numéro : « Beaucoup de monde, pendant le confinement, s’est tourné vers le yoga en ligne, je parlerai avec elle des différences de pratiques avec le yoga en salle. »

« Il faudra un temps pour que cette radio s’installe »

Natasha St-Pier, qui retrouve à cette occasion la casquette d’animatrice, est elle-même plutôt zen avant le lancement de son émission. « Je ne dis pas que je maîtrise encore tous les codes de la radio, mais je les connais, confie celle qui a officié au micro de RTL durant l’été 2014. Ce n’est pas un stress déstabilisant, c’est un peu comme avant un spectacle. Je ressens un trac, celui de l’envie de bien faire les choses. J’ai envie d’offrir beaucoup de choses aux auditeurs. Pour que ce soit recevable, il faut que ce soit compréhensible, digeste, sincère, que ça touche les gens. »

Après l’enregistrement du premier numéro, l’artiste a le sourire. Elle se dit « très contente » de cette entame, puis touche la table en bois par superstition lorsqu’on lui suggère qu’il peut s’agir de la première d’une longue série. Elle imagine que le succès d’Air Zen se construira dans la durée. « Je suis persuadée qu’il faudra un temps pour que cette radio s’installe car, quand on propose quelque chose de différent aux gens, il faut leur laisser le temps de le découvrir. Aujourd’hui, on est dans une dynamique visant à aller vers davantage de bien-être. On a compris que l’humain a besoin de se sentir bien pour être efficace, heureux, épanoui, épanouissant et aidant avec les autres, estime-t-elle. Je pense que le concept de cette radio est novateur et que les gens qui ne se retrouvent pas dans d’autres formes de radio vont peut-être trouver leur compte chez nous. »