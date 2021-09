Sous l’eau ? Pas de panique. Le nouvel écran connecté Echo Show 15, qu’Amazon a dévoilé ce mardi, promet, grâce à son interface personnalisable, d’aider chaque membre de la famille à gérer son quotidien, piloter les objets connectés du foyer, mais aussi à se divertir.

Les widgets spécifiques de l'Echo Show 15 permettent de mieux organiser sa journée. - AMAZON

Plus qu’un assistant, un hub familial

Outre ses désormais classiques fonctions d’assistant personnel avec Alexa qui répond à toutes nos questions, l’Echo Show 15 se pose sur un meuble (ou s’accroche au mur en mode Paysage ou Portrait). Ce nouvel écran a été pensé pour devenir le « cœur digital » pour le foyer, selon Amazon. But : faciliter l’organisation du quotidien.

L'Echo Show 15 en mode Portrait. - AMAZON

Pour cela, l’écran d’accueil d’Echo Show 15 sera séparé en différentes cases affichant en permanence plusieurs widgets. On pourra en commander l’affichage à la voix ou les accrocher sur l’écran Full HD de 15,6’’ d’Echo Show 15 de façon tactile. Finie l’ardoise blanche et ses feutres effaçables que l’on accrochait sur le frigo. Il suffira de dire : « Alexa, mets-moi un pense-bête pour mon rendez-vous de 10 heures chez le dentiste ».

Jusqu’à 10 profils vidéo

Ainsi, Amazon proposera une bibliothèque de widgets dédiés et personnalisables qu’il sera possible de placer et d’ajuster à l’écran : rappels de calendriers, messages, listes de courses, recettes (avec Marmiton), etc.

L'Echo Show 15 est aussi pensée pour être accrochée, en mode Paysage ou Portrait. - AMAZON

Une des promesses d’Echo Show 15 est également de s’adapter à chaque utilisateur du foyer. Grâce à un système de configuration faciale, l’appareil reconnaîtra à l’aide de sa caméra de 5 mégapixels la personne lui faisant face. Echo Show 15 affichera automatiquement sa propre interface personnalisée.

Jusqu’à dix profils pourront être pris en charge, ce qui est largement suffisant pour toute la famille. Amazon précise que les informations sur chaque personne ne seront pas hébergées dans le cloud, mais cryptés en local pour une confidentialité optimale. On imagine donc qu’il sera possible de laisser un pense-bête (écrit, en audio ou visio) à telle ou telle personne de la maison, qui sera la seule à pouvoir y accéder le moment venu, simplement en se présentant devant l’Echo Show 5 qui la reconnaîtra. « Alexa, rappelle à Valentin d’appeler sa grand-mère pour son anniversaire ».

L'Echo Show 15 a d'abord été pensée pour une utilisation dans une cuisine - AMAZON

Nous sommes curieux de voir comment tout cela fonctionnera… Y aura-t-il une cacophonie de widgets et autres rappels au moment des repas familiaux durant lesquels toute la maisonnée est regroupée devant le nouvel Echo Show (sans doute plus à sa place dans une cuisine) ?

Le micro et la caméra d'Echo Show 15 sont désactivables à l'aide d'un bouton physique. - AMAZON

La caméra et le micro d’Echo Show 15 restent comme de coutume désactivables à l’aide d’un bouton physique.

Streaming et surveillance connectée

Pour aller plus loin, l’interface d’Echo Show 5 pourra être utilisée pour afficher parmi ses widgets du streaming vidéo (comme avec prime Vidéo, Netflix, Molotov…). La possibilité d’incruster dans l’image principale une seconde image en provenance d’une caméra de surveillance extérieure ou intérieure est annoncée. Ce devrait être l’équivalent d’une fonction PIP (Picture in Picture) pour voir qui sonne à la porte (si l’on possède une sonnette connectée comme la Doorbell 4 de Ring), ou si bébé dort correctement, sans interrompre le programme visionné.

L'Echo Show 15 peut également faire office d'écran d'appoint. - AMAZON

Pour parvenir à cette nouvelle proposition, Amazon a développé un nouveau processeur nommé AZ2 Neural Engine. C’est notamment lui qui permet l’identification faciale en local et non plus sur le cloud, comme cela était le cas avec l’Echo Show 10.

Un concept qui n’est pas tout frais

Sans préciser encore la date de sortie de son Echo Show 15, Amazon en révèle déjà le prix de vente : 249 euros (le même tarif que l’Echo Show 10). Interrogé par 20 Minutes, le constructeur indique que les nouvelles fonctions de l’Echo Show 15 seront à terme intégrées aux Echo Show 8 et 10. On imagine qu’une mise à jour est dans les tuyaux… Reste à savoir si le public sera attiré par ce concept de hub domestique qui est cependant loin d’être nouveau. Depuis plusieurs années, différents fabricants d’appareils électroménagers comme Samsung ou LG intègrent avec leurs réfrigérateurs intelligents des fonctions proches (calendrier, pense-bête, streaming vidéo…). Mais le tarif de ces appareils les rendait encore inaccessibles pour la plupart.