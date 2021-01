Molotov.TV débarque sur les enceintes Echo Show d'Amazon — 20 Minutes

Depuis leur arrivée sur le marché, les enceintes connectées avec écran Echo Show d’Amazon restaient incompatibles avec la plupart des chaînes de télévision.

L’arrivée de la plateforme Molotov. TV permet de rattraper le retard en rendant accessibles par commande vocale plus de 150 chaînes.

Mais l’expérience reste limitée à quelques fonctions et les programmes en replay sont pour la plupart inaccessibles.

Regarder la télévision sur une enceinte avec écran connecté Echo Show d’Amazon était jusqu’à il y a peu impossible, ou presque. A de rares exceptions, comme avec BFM TV ou France Info, peu de chaînes étaient présentes. Il y avait d’ailleurs matière à incompréhension pour les acheteurs des différentes enceintes Echo Show : les appareils disposaient d’un écran mais n’avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent (sinon Amazon Prime Vidéo ou YouTube). Un peu limité pour celles et ceux qui imaginaient transformer leur Echo Show en téléviseur d’appoint… Molotov.TV vient redistribuer les cartes.

Regarder la télévision dans la cuisine

Fondé en 2016, Molotov. TV est une plateforme qui réunit sous une même interface l’ensemble des chaînes de télévision française. Plus de 150 chaînes sont disponibles avec un abonnement premium, mais les chaînes de la TNT sont gratuites. Une fois la « Skill » (la petite application) Molotov téléchargée sur son smartphone, puis son compte Molotov créé (si ce n’est déjà fait pour votre téléviseur), l’enceinte Echo Show 8 sur laquelle nous avons testé Molotov. TV se configure toute seule en Wifi.

Amazon Prime restait l'une des rares offres vidéo sur Echo Show. - AMAZON

Cinq grosses minutes sont nécessaires pour mener à bien cette opération. Avec son écran de 8’’/20,32 cm de diagonale, Echo Show 8 semble parfaitement taillée pour regarder la télévision dans un bureau, une chambre, voire une cuisine. C’est d’ailleurs sur notre four à micro-ondes que nous avons posé l’Echo Show pour mitonner Molotov. TV à toutes les sauces durant nos déjeuners en télétravail !

La chaîne désirée accessible à la voix

Constat : ça marche. Comme pour l’ensemble des produits Echo d’Amazon, la commande vocale est de rigueur. « Alexa, mets Molotov TV ». « Voici Molotov » répond l’assistante zélée. Qui propose les chaînes disponibles. Après la voix, c’est au tour de l’index d’agir pour balayer l’écran de l’Echo Show 8 vers le haut et ainsi choisir le programme désiré. A travers la mosaïque qui s’affiche, on sait d’ailleurs immédiatement ce qui est diffusé en direct sur chaque chaîne : « Ici tout commence » sur TF1 ; « Tout le monde à son mot à dire » sur France 2, « Ailleurs en France » sur France 3, etc.

Les chaînes TNT accessibles gratuitement, mais sans Replay. - CHRISTIOPHE SEFRIN/20 MINUTES

En attendant inlassablement la fibre optique dans notre bourgade du Val-d’Oise, notre faible débit Internet ne permet pas aux visuels de chaque émission de s’afficher instantanément. Il y a une latence de quelques secondes. Il est également possible de simplement demander « Alexa, mets telle chaîne sur Molotov » pour accéder au direct. Bon point : on peut reprendre une émission au début si désiré, mettre sur pause, monter et baisser le volume, couper le son par commande vocale. Mais force est de constater qu’une traditionnelle télécommande serait bien plus pratique que la voix pour zapper. Ceci étant, lorsque l’on a les mains aux fourneaux, la commande vocale possède aussi ses avantages et évite toute manipulation physique avec l’Echo Show.

Le Replay aux abonnés absents

Regret cependant : les services Replay qui participent à l’intérêt de Molotov. TV sont absents. Là où même sans abonnement, la première Smart TV venue propose des tonnes d’émissions en Replay sur la plateforme de streaming, Echo Show fait la sourde oreille face à nos requêtes (lire encadré). A part reprendre un programme en cours de diffusion à son début, impossible de retrouver la moindre séance de rattrapage.

Interrogé sur cette question, Molotov nous précise : « les Replays disponibles et les enregistrements fonctionnement sur Echo Show selon les chaînes et le type d’abonnement ». Reste que l’expérience du téléspectateur lambda qui n’est pas abonné est largement réduite par rapport à un classique usage télévisuel…

Les classiques offres Replay que l'on trouve sur les téléviseurs ne sont pas accessibles. - CAPTURE

Notons qu’il est possible de demander : « Alexa, montre-moi un film avec Jean Gabin » pour que des propositions sortent du chapeau : « Maigret voit rouge », « Maigret tend un piège », « Le jour se lève » et « Jean Gabin intime ». Mais ces vidéos ne concernent que des chaînes payantes : Paris Première et Ciné + Classic.

Echo Show 8 : un bon rapport qualité/prix

De son côté, Echo Show 8 s’acquitte de sa tâche avec rigueur. L’écran HD (1280 x 800) de l’appareil est d’un format très pratique pour un usage télévisuel et les deux haut-parleurs embarqués offrent un son chaleureux, avec des basses très présentes. En activant le Bluetooth dans ses paramètres, Echo Show 8 se transforme également en classique enceinte Bluetooth pour smartphone. A 99 euros (au lieu de 129 euros au lancement), l’investissement reste limité pour un appareil polyvalent qui peut également gérer les équipements d’une maison connectée.

La plateforme Molotov TV désormais accessible sur les enceintes Amazon Echo Show. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Reste une expérience Molotov. TV qui apporte beaucoup, mais qui demeure incomplète. Par ailleurs, on constate aussi qu’avec une telle plateforme, la commande vocale possède vite ses limites. Le zapping à la voix n’est pas toujours aussi efficace qu’avec une bonne vieille télécommande. Amazon serait ainsi bien inspiré d’assortir ses enceintes Echo Show d’une compatibilité avec une télécommande. Celle, par exemple, de son Fire TV Stick 4K. Même vendue en option, on prend.