Le nouveau Fire TV Cube 4K est l'appareil le plus abouti d'Amazon pour connecter l'assistante Alexa à son téléviseur, mais si les prestations audio et vidéo de l'appareil sont excellentes, celles d'Alexa restent perfectibles

Amazon installe au salon son Fire TV Cube 4K, passerelle multimédia pour téléviseur.

Equipé d’une petite enceinte et lesté par l’assistante virtuelle Alexa, l’appareil qui est Dolby Vision, HDR10 + et Dolby Atmos, permet de profiter simplement de contenus 4K dans une qualité exceptionnelle.

Seules pêchent les commandes vocales avec Alexa, dont les résultats restent trop hasardeux.

Promis de longue date par Amazon, le Fire TV Cube est désormais disponible en France. Il s’agit d’un boîtier multimédia dédié au streaming vidéo sur un téléviseur jusqu’en 4K à 60 images par seconde. L’appareil cumule les fonctions et peut aussi faire office de petite enceinte avec l’assistante Alexa à bord. Grosso modo : le cube scelle l’union d’une enceinte Echo d’Amazon et du Fire Stick TV, la clé HDMI faisant office de passerelle multimédia.

Le Fire TV Cube 4K offre une expérience visuelle et sonore parfaite. - AMAZON

Huit micros pour bien entendre

Avec ses 8,6 cm de côté, le Fire TV Cube est un objet élégant. Ses contours laqués noirs attrapent les poussières comme des mouches. Sur le dessus à la surface dépolie, quatre boutons physiques : un premier pour convoquer l’assistante Alexa, deux pour régler le volume, et un dernier pour couper les oreilles des huit micros intégrés. Le boîtier est livré avec différents câbles (rallonge infrarouge pour contrôler des appareils placés dans un meuble fermé ; adaptateur ethernet).

Le Fire Cube TV 4K d'Amazon et ses accessoires. - AMAZON

L’absence de câble HDMI fait un peu chiche, mais il est vrai que l’on en possède souvent un qui ne sert plus dans un tiroir. La connectique du Cube arbore un port micro USB, un port infrarouge et un port HDMI. Le Bluetooth 5.0 permet d’appairer des enceintes, voire une manette de jeux. Une télécommande est fournie.

Des services installés en un clic

Alors à quoi sert le Cube ? A greffer l’assistante Alexa à son téléviseur, mais pas que. Lors de la configuration, l’appareil propose que l’on sélectionne plusieurs services. L’offre est assez vaste et l’on y trouve même Netflix, Disney+ et Apple TV, les concurrents directs du service de streaming d’Amazon, Prime Vidéo. Google reste aux abonnés absents. Nous cliquons donc sur les cases qui nous intéressent et sélectionnons également Deezer, service musical auquel nous sommes abonnés, ainsi que Molotov TV.

Grand moment de solitude : il est nécessaire de saisir l’ensemble de nos identifiants et codes secrets pour que chaque service auquel nous sommes abonnés puisse être contrôlé par le Cube… La page d’accueil Fire TV est désormais bien remplie.

Alexa aux commandes

« Alexa, allume la télé » ! Force est d’avouer que cette interaction est plutôt bienvenue lorsque l’on est déjà vautré dans le canapé et que la télécommande est restée à deux mètres, sur un meuble. Et ça marche ! Le Cube dispose de sa propre enceinte et peut fonctionner le téléviseur éteint pour être utilisé comme simple assistant, voire comme petite enceinte (bien que sa qualité audio soit perfectible). Mais la voix d’Alexa s’immisce sur les enceintes du téléviseur une fois celui-ci allumé.

IL est possible de personnaliser l'écran d'accueil du Fire TV Cube 4K en quelques minutes. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Attention, malgré ses huit micros, il est nécessaire de parler assez fort pour que la dame entende correctement nos requêtes lorsque la télévision est allumée. A plusieurs reprises durant nos essais, nous avons constaté qu’une enceinte Sonos One (embarquant Alexa) située dans notre bureau, à quelques mètres du salon, entendait mieux que le Fire TV Cube…. Fail ! Ainsi, la Sonos réagissait lorsque le Cube n’entendait rien. La porte du bureau, nous avons dû fermer…

Qualité d’image et de son

Compatible Dolby Vision, HDR10 + et Dolby Atmos (sur une sélection de titres Prime et Netflix), le Cube est la porte d’entrée à des contenus de grande qualité visuelle. En 4K jusqu’à 60 images/seconde, l’affichage sur notre téléviseur compatible (The Frame de Samsung) flatte la rétine. Par contre, les commandes du téléviseur via Alexa contraignent parfois au langage de sourds. Alexa s’exécute mais la requête, pour peu qu’elle soit bien exprimée, n’obtient pas toujours le résultat escompté. Des erreurs sont aussi commises.

Bref, sous-traiter à Alexa l’intégralité des commandes de son téléviseur, c’est faire un pari sur sa soirée TV. Certes, on imagine le travail monstre d’optimisation nécessaire aux développeurs d’Amazon pour que chaque application proposée puisse être contrôlée à la voix. Simplement, et efficacement. A force de tests, nous le constatons : les choses progressent, lentement (mais sûrement ?).

Le Fire TV Cube 4K à brancher à proximité de son téléviseur. - AMAZON

Mais là où Alexa sait à la perfection piloter des objets connectés (ampoules, caméras…), les errements récurrents de l’assistante au poste de pilotage d’un téléviseur poussent parfois le copilote à reprendre la télécommande.

Une rapidité exemplaire

L’accessoire en main, les demandes sont validées immédiatement avec une navigation rapide et une fluidité exemplaires. Le processeur hexacoeur embarqué ne rechigne pas à la tâche. Indiscutablement, le Fire TV Cube 4K marque des points sur ce terrain. Tout autant que sur celui de la qualité visuelle et sonore. Mais à 119 euros, l’appareil reste assez cher face à la clé Fire Stick TV 4K qui offre peu ou prou les mêmes fonctions de base. Les possesseurs de téléviseurs Full HD pourront se satisfaire du Fire TV Stick (compatible HDR et Dolby Atmos) à 39 euros, voire du Fire TV Stick Lite à 29 euros.