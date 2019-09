Le Fire TV Stick 4K avec sa télécommande à reconnaissance vocale. — AMAZON

Amazon officialise ce 4 septembre l’arrivée de son Fire Stick TV 4K.

Vendue 59 euros, cette clé HDMI à brancher sur son téléviseur permet notamment d’accéder en WiFi aux sites de streaming vidéo et à une qualité d’image optimale grâce aux standards Dolby Vision, HDR et le HDR 10.

Le Fire TV Stick 4K se double de la recherche vocale de programmes, mais cette fonction reste encore trop limitée.

Deux ans après le lancement en France de son Fire TV, Amazon profite de l’ouverture du salon de l’électronique IFA de Berlin pour dévoiler son successeur. Place au Fire TV Stick 4K. De quoi parle-t-on exactement ? D’une gosse clé HDMI qui se branche sur le secteur et sur une entrée HDMI du téléviseur.

Connecté à Internet en WiFi, le petit appareil permet d’accéder à une foule de programmes et d’applications. Cette nouvelle version est la plus aboutie existant sur un marché où l’on retrouve également les clés Chromecast de Google, ou encore l’ Apple TV.

Upgrader son vieux téléviseur

Ainsi, Amazon prend définitivement une longueur d’avance, puisque son Fire Stick 4K prend en charge l’ultra haute définition, mais aussi le Dolby Vision, le HDR et le HDR 10 +. Il s’agit là des normes dernier cri en matière de qualité d’image. Les possesseurs de téléviseurs 4K récents et compatibles devraient apprécier. Les autres aussi.

Le Fire TV Stick 4K est compatible Dolby Vision, HDR et HDR 10. - AMAZON

Car le Fire Stick 4K HDR (également disponible dans une version simple HD) permet d’upgrader son vieux téléviseur pour quelques dizaines d’euros seulement*. Du coup, un simple écran plat peut se métamorphoser en Smart TV et accéder depuis une même interface à Netflix, Prime Vidéo ou YouTube. Et nouveauté : c’est à la voix que l’on peut piloter le Fire Stick 4K HDR.

Des demandes qui restent basiques

C’est évidemment Alexa, l’assistante vocale d’Amazon récemment embarquée sur le réveil Echo Show 5, qui s’y colle. Il suffit d’appuyer sur la petite touche micro de la télécommande fournie pour demander à peu près ce que l’on veut. Chouette : pas besoin de précéder chaque demande par le nom « Alexa… », on peut effectuer sa requête sans, et prononcer : « Lance Amazon Prime », « mets Netflix »…

L'interface du Fire TV Stick 4K. - AMAZON

Pour l’heure, les demandes sont encore limitées à la recherche de titres, de films par acteurs ou réalisateurs, ou encore par nom d’artistes sur YouTube. Lorsque l’on se trouve en plein visionnage, on peut aussi dire « mets sur pause », « avance de 15 secondes », « reviens en arrière de 15 secondes », etc. Quelques incohérences à noter : « Reprend la lecture » fonctionne, « reprend le visionnage » lance une recherche de titres avec le mot « visionnage ». Et impossible lorsque l’on est sur mototov.tv de sélectionner la moindre chaîne ou le moindre programme à la voix. Il faut repasser en mode manuel. Si l'on se pique au jeu de la requête vocale, on peut vite se sentir frustré.

Des requêtes vocales qui tombent parfois à plat

A la requête « trouve un film de Pedro Almodovar », le système nous propose bien quelques long-métrages du réalisateur madrilain, mais glisse sournoisement en quatrième choix le film original Amazon Prime Triple frontière. Placement de produit ? Lorsque l’on demande « trouve un film avec Yves Montand », le Fire Stick 4K convoque Paris brûle-il? de René Clément, le DaVinci Code de Ron Howard ou encore… le dessin animé Astérix et Cléopâtre. Salut, l’artiste !

Le Fire TV Stick 4K se branche sur une des prises HDMI d'un téléviseur. - AMAZON

Bref, la recherche avancée n’est pas encore totalement au point. Dommage aussi que sur Prime Vidéo, la fonction « X-Ray » ne soit pas adaptée à la recherche vocale. Cette particularité propre à la plateforme de streaming d’Amazon permet d’un clic de télécommande d’identifier les acteurs d’une scène. Ici, si l’on demande à la voix « qui est cette actrice ? » en regardant la série Fleabag, par exemple, le système plante lamentablement. « Humm… je ne suis pas sûre », répond l’assistante dévouée.

Concurrencer les Smart TV

Rendons néanmoins à Amazon : le Fire Stick 4K permet aussi de piloter ses objets connectés compatibles. Ainsi « Affiche jardin » nous a par exemple permis d’obtenir sur l’écran de notre téléviseur les images au format XXL de notre caméra de surveillance Nest. Et nous avons pu lancer à la voix sur notre barre de son nos playlists Spotify et Deezer. En usage musical, l’écran du téléviseur affiche ainsi les pochettes des albums et les titres, ce qui est sympa.

Reste un appareil à développer. Amazon rassure : « Nous sommes certains que cette plateforme sera plébiscitée, développée et updatée ». Sans citer de marque, le géant avance que certaines Smart TV ne sont pas mises à jour par leur constructeur, une information difficile à vérifier. Amazon veut ainsi se poser en concurrent.

* Fire TV Stick 4K : 59,99 euros et 44,99 euros pour une durée limitée. Fire TV Stick Full HD : 39,99 euros et 24,99 euros pour une durée limitée.