Quand on pense épilation définitive, ce sont des images de laser qui viennent en tête car la technologie est déjà bien connue du grand public. Mais ce n’est pas la seule pour éradiquer ses poils. Afin de vous aider à choisir la méthode la plus adaptée, 20 Minutes a testé et comparé plusieurs machines d’épilation définitive. Laser, lumière pulsée ou épilation haute fréquence, les trois technologies sont efficaces et ont le même objectif : vous débarrasser de votre pilosité. Mais les prestations ne sont ni pensées ni réalisées de la même manière. On vous explique.

Comment fonctionnent les différentes technologies ?

Le laser : Le faisceau laser envoyé sur la peau est absorbé par la mélanine du poil jusqu’au bulbe. « C’est la chaleur qui provoque la chute du poil et son processus d’élimination au fil des séances », explique Aurélie Laudier, médecin pour Lazeo.

La lumière pulsée : Chez EstheCLinic, la praticienne annonce travailler avec des énergies faibles. « On vient faire un balayage de la pièce à main sur la zone à traiter, ce qui va permettre de monter progressivement en température jusqu’à la destruction du bulbe du poil », détaille Manon Allano, fondatrice d’EstheClinic.

L’épilation haute fréquence : La technologie Apilus épile poil par poil. « On utilise une tige souple, pas une aiguille, qu’on vient glisser dans un trou qui existe déjà », raconte Geoffroy Amsellem, président de MGA. Le courant de la machine atteint le follicule pileux pour le détruire.

Est-ce pour tout le monde ? Quelle technique sur quels types de poils et de carnations ?

Hommes et femmes peuvent bénéficier des trois technologies toutefois il est conseillé d’attendre un certain âge pour obtenir de meilleurs résultats. « Pour les femmes mieux vaut commencer vers 25 ans. Et 30 ans pour les hommes. En dessous de ces âges, le corps n’a généralement pas fini de créer des poils », conseille Aurélie Laudier.

Une fois l’âge requis, toutes les carnations sont éligibles mais ni le laser, ni la lumière pulsée ne pourront traiter les poils blonds, roux et blancs ou trop fins. « Ce sont des poils qui ne sont absolument pas chargés en mélanine. Or c’est la mélanine que la lumière cible pour détruire le bulbe du poil », explique Manon Allano.

Dans ce cas, l’épilation haute fréquence est le seul recours. « On ne travaille pas avec la mélanine mais directement au fond de votre poil, au fond du follicule pileux », raconte Geoffroy Amsellem. Plus longue, mais plus précise, cette technologie est aussi la plus intéressante sur les petites zones comme le visage. Sur les grandes zones (jambes, maillot…), elle peut néanmoins compléter les séances de laser ou de lumière pulsée afin d’éliminer les éventuels poils récalcitrants.

Est-ce que ça fait mal ?

Le laser : Oui. C’est la technologie la plus douloureuse parmi les trois, surtout pour les premières séances. Toutefois, il existe des crèmes anesthésiantes pour les zones plus sensibles comme le maillot par exemple.

La lumière pulsée : Non. Aucune douleur ressentie pendant la séance, c’est la meilleure option pour les plus douillets. « Pour la petite anecdote, on a souvent des clientes qui s’endorment pendant les séances, pour vous dire à quel point le traitement est indolore », confie la fondatrice d’EstheClinic.

L’épilation haute fréquence : Très peu. La douleur est à peine ressentie, on peut avoir une sensation de léger picotement sans plus.

Est-ce vraiment définitif ?

Pas complètement, mais l’épilation définitive permet au moins de se débarrasser de 80 à 90 % des poils. « Il y a toujours 10 % qui restent selon les changements hormonaux », explique Aurélie Laudier. Des séances de retouches annuelles peuvent être effectuées.

Quand le poil devient trop fin sur certaines zones du visage par exemple, le laser ou la lumière pulsée deviennent inefficaces. A ce moment-là, l’épilation haute fréquence a le gros avantage de pouvoir terminer le travail commencé par le laser ou la lumière pulsée et de répondre aux problématiques liées à l’hirsutisme ou à la repousse paradoxale.

Quelles sont les contre-indications ?

Pour le laser et la lumière pulsée, les consignes seront presque identiques : éviter l’exposition au soleil avant et après les séances, la prise de compléments alimentaires qui favorisent la pousse des poils ainsi que l’application d’huiles essentielles. Interdiction aussi pour les femmes enceintes, les personnes sous traitement médical photo sensibilisant, et les personnes tatouées pour lesquelles il faudra contourner le tatouage.

Seule l’épilation haute fréquence vous permettra de profiter du soleil comme bon vous semble en continuant vos séances. Même liberté avec les tatouages. Par contre, les femmes enceintes ne passent toujours pas.

Combien de séances nécessaires en moyenne, quels sont les tarifs ?

Le laser : Pour les demi-jambes, 10 séances en moyenne sont recommandées pour arriver à des résultats satisfaisants. Comptez 140 euros la séance femme et 190 euros la séance homme chez Lazeo

La lumière pulsée : 10 à 12 séances en moyenne sont recommandés. Comptez 160 euros la séance femme et 190 euros la séance homme chez EstheClinic.

L’épilation haute fréquence : C’est plus difficile à déterminer. Les tarifs ne se font pas à la séance mais plutôt au temps passé, tout dépend donc de la durée de la prestation. Pour 30 minutes, les tarifs hommes et femmes sont fixés à 81 euros la séance et 149 euros à l’heure chez Epilavie, centre qui utilise cette technologie.

Est-ce que l’épilation définitive en vaut la peine ?

En tant qu’adepte régulier du rasage, de la cire ou de tout autre moyen d’épilation et que vous voulez en finir pour de bon avec vos poils, certainement. L’épilation définitive et le rasoir ne sont pas au même prix mais l’investissement vous fera gagner du temps et du confort sur la durée. Et rien n’oblige à aller jusqu’au bout des séances.

Non, si vous ne vous épilez pas régulièrement et que la présence de vos poils ne vous gêne pas. Dans ce cas, mieux vaut continuer avec votre méthode d’épilation standard.