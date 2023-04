Vous aimez que votre barbe soit parfaitement taillée, stylisée, « contourée ». Que pas un poil ne dépasse ? Braun et sa BT9 avance des arguments pour vous séduire en évoquant pour cette nouvelle tondeuse « une précision de rasage professionnelle » à la maison. 20 Minutes a voulu voir s’il était possible de jouer au barbier comme en vrai.





La tondeuse BT9 de Braun, lancée à 120 euros. - Braun

Dans la jungle des tondeuses…

Généralement, acheter une tondeuse à barbe en magasin est une prise de tête. Marques et produits affluent, avec plus ou moins d’accessoires, de sabots, de peignes. Il y a les appareils qui rasent, d’autres qui rasent et coupent les cheveux, certains prétendant même pouvoir défricher les « zones sensibles » de leurs poils disgracieux… Et les prix font le yoyo : de quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines d’euros. N’en jetez plus !

Fines lames

Parmi les arguments de la BT9 (une tondeuse compacte et légère pesant 157 grammes, fournie avec coque de protection), une technologie maison nommée ProBlade. ProBlade ? Son principe repose sur le fait que les pointes des trois sabots en acier fournis (avec des largeurs de 4,2 mm, 3,5 mm et de 1,3 mm) seraient plates. A l’arrivée, promet Braun, « 24 % de précision supplémentaire ». Impossible, évidemment, de vérifier ces dires.

Nous avons cependant pu constater durant nos essais, étalés sur une semaine, qu’il était très facile de parfaitement cibler une zone précise du visage, avec un bon angle de coupe. Ces lames ont surtout l’avantage de ne pas étirer les poils. Certes, celles que nous avons utilisées étaient neuves…

Jusqu’à quarante hauteurs de coupes

Autre atout avancé pour la BT9, son bouton rotatif sur le manche. Nommé ProWheel, celui-ci permet de moduler jusqu’à quarante hauteurs de coupes par incréments de 5 mm. Selon les différents peignes fournis (six, dont quatre pour réaliser des dégradés), cette tondeuse peut ainsi convenir à la plupart des barbus qui, d’une simple barbe de trois jours à une barbe viking, devraient trouver les réglages qui leur conviendront le mieux. Reste que cette fameuse roue crantée n’a rien de véritablement innovant : de très nombreuses tondeuses en proposent de similaires.





La tondeuse BT9 de Braun revendique une précision accrue de 24%... - Braun





Enfin, et c’est plus original, Braun fourni avec sa BT9, un pochoir transparent. Vocation : permettre une taille parfaitement symétrique, soigner les contours, les bordures… Pas toujours évident à utiliser seul, comme nous l’avons constaté, cet équipement permet cependant, s’il est bien utilisé, de parfaitement réussir ce que l’on appelle le « contouring » et d’ajuster, au millimètre près, la coupe de sa barbe sur chaque moitié du visage en en soignant les lignes.

Vers un chargeur universel ?

Deux regrets cependant : comme la plupart des fabricants de rasoirs et de tondeuses, Braun fournit avec sa BT9 un chargeur propriétaire. A l’heure ou l’Europe va imposer un chargeur USB-C unique, il serait bien que les Braun, Remington, Philips… se penchent sur cette question. Il serait également judicieux d’imaginer un modèle plus vertueux autour des accessoires. Fournis en masse dans chaque boîte (la BT9 n’y échappe pas), ils ne sont pas toujours utilisés. Avec son rasoir Multishape, Panasonic a imaginé un modèle intéressant : celui d’un manche sur lequel viendront de greffer des accessoires qui peuvent être achetés en option, selon ses vrais besoins. On pose ça là…

En attendant, la tondeuse BT9 de Braun reste un bon équipement, qui profite d’une autonomie très importante (180 minutes), mais dont le tarif est assez élevé dans cette catégorie de produits : 120 euros. Quant à l’aspect « professionnel » de l’appareil, celui-ci reste assez limité, se faisant aussi l’écho d’un marketing bien pensé afin que la tondeuse BT9 se distingue de ses innombrables concurrentes dans les rayons. Et puisse justifier son prix.