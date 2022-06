Vous aussi, vous avez remarqué cette odeur désagréable sur vos vêtements en fin de journée ? Et ces grosses chaleurs qui n’arrangent rien… Pour y remédier, Bosch a imaginé un petit produit nomade capable de rafraîchir nos textiles à tout moment et en une poignée de minutes seulement : le FreshUp. Que se cache-t-il derrière ce produit totalement inédit, comment fonctionne-t-il, mais surtout, est-il efficace ? La rédaction de « 20 Minutes » a retroussé ses manches et l’a testé.

De la taille d’un étui à lunettes

Son nom dit tout : « FreshUp » (pour rafraîchir). S’il vous est impossible de repasser chez vous après le travail avant une sortie et que votre tee-shirt ne sent plus très bon, ou si vous êtes du style à rajouter du déo pour couvrir les effets de la transpiration sur l’odeur de votre chemise, alors ce petit appareil risque de vous intéresser. De la taille d’un étui à lunettes (160 x 65 x 37 mm pour 200 grammes), fonctionnant sur batterie avec une autonomie de 60 minutes environ, le FreshUp a pour vocation de supprimer les mauvaises odeurs sur les textiles. Comment ? Romain Lamy, chez Bosch, nous en explique le fonctionnement.

Casser les liaisons chimiques

« Une odeur est le fruit d’une composition moléculaire. Elle correspond à l’assemblage d’atomes simples qui créent une molécule plus ou moins complexe. Cette molécule devient odeur en se déposant sur nos muqueuses olfactives, créant un ressenti agréable ou désagréable.

Le FreshUp supprime les mauvaises odeurs sur les vêtements en quelques minutes. - BOSCH

En utilisant du plasma, le FreshUp casse les liaisons chimiques de la molécule », explique le chef produit. Pour schématiser, sous l’effet du FreshUp, les atomes retrouvent leur liberté. Et les odeurs s’en vont !

Le quatrième état de la matière

Le plasma ? Il s’agit du quatrième état de la matière, après l’état solide, l’état liquide et l’état gazeux. Cette matière, totalement ionisée, va être autogénérée par une petite bande de 50 mm sous le FreshUp. En appliquant l’appareil sur les tissus, à l’aide de vas et viens, son action ne prend que quelques instants : 2 minutes pour traiter un tee-shirt, 3 à 4 minutes pour un pullover. Et comme nous l’avons constaté, cela fonctionne très bien. Étonnement bien, même.

Pour notre test, nous avons ressorti deux ou trois vêtements un peu crados de notre bac à linge sale (tee-shirt, jean, foulard) et avons pu leur redonner une nouvelle jeunesse… olfactive ! La légèreté du FreshUp, sa simplicité d’usage, mais surtout son efficacité sont à porter au crédit de son constructeur. En déplacement, nous avons même effectué un test sur un tee-shirt plus très frais en fin de journée caniculaire et avons pu constater que l’on pouvait ensuite continuer à le porter quelques heures sans avoir à douter de son odeur.

Réduire les lavages

Evidemment, le FreshUp ne vous affranchira pas des classiques lessives : si les odeurs désagréables se dissipent, le linge n’est pas nettoyé. Mais selon Romain Lamy, chez Bosch, le petit appareil possède d’autres vertus. « On est aussi sur une logique de réduction des fréquences de lavage, comme pour un textile utilisé une seule fois (laine, soie, cachemire), que l’on va laver alors qu’il n’est pas véritablement sale. Mais on ne va jamais se substituer au lavage ».

Le FreshUp est un appareil nomade à l'autonomie de 60 minutes. - BOSCH

Vendu 199 euros, le FreshUp n’est franchement pas donné. C’est quand même le prix d’une dizaine de tee-shirt neufs… et propres ! Même si, à travers des opérations ponctuelles de Bosch, il est possible de se l’offrir à 149 euros, le rafraîchisseur de textiles reste cher. Si un défroisseur (vendu 50 euros environ) peut lui aussi dissiper une partie des mauvaises odeurs avec de la vapeur, son effet sera moins probant. Et surtout, l’appareil nécessitera d’être branché sur secteur. Pouvant être utilisé n’importe quand et n’importe où, le FreshUp, Grand Prix du public de l’innovation sur la Foire de Paris sur 20 produits présentés, marque des points sur le terrain de la mobilité. Et il peut également être utilisé sur les tissus d’ameublement (rideaux, coussins, canapés) pour éliminer les odeurs de tabac, d’animaux ou de renfermé.