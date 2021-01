Comment bien choisir sa centrale vapeur? — 20 Minutes

Traditionnellement dédié au « blanc », le mois de janvier fourmille d’offres commerciales autour du linge de maison.

Pour que le repassage ne soit pas (trop) une corvée, l’achat d’une centrale vapeur permet de gagner en rapidité et efficacité.

Différents critères sont à prendre en compte : poids de l’appareil, ergonomie, mais surtout qualité de sa fonction pressing.

Parlons chiffons. votre linge, vous le repassez ou pas ? Si, comme beaucoup, vous considérez cette tache comme une corvée, rien ne vaudra la puissance d’une centrale vapeur pour s’en acquitter rapidement. Contrairement au fer à repasser, la centrale saura produire un jet de vapeur puissant et continu, capable de parfaitement lisser toutes les étoffes. De quoi venir à bout, en deux temps trois mouvements, de son bac de linge, oui, mais à condition d’avoir bien choisi son appareil. Cela tombe bien : en ce mois du « blanc », de multiples centrales vapeur profitent de nombreux prix barrés. « 20 Minutes » vous explique comment vous équiper.

Votre usage : occasionnel ou fréquent ?

Vous êtes célibataire, en couple ou à la tête d’une famille ? La réponse à cette question indiscrète induit néanmoins une conclusion claire quant au type de centrale vapeur le mieux adaptée à vos besoins. Plus l’appareil choisi sera performant, plus rapide sera votre séance de repassage. Mauvaise nouvelle : les machines les plus performantes sont aussi les plus chères. Comptez une centaine d’euros pour une centrale d’entrée de gamme (pour ne pas dire bas de gamme…) jusqu’à 400 euros pour un modèle haut de gamme. Au milieu du gué, de très nombreux appareils autour de 200 euros valent le détour.

Le poids de la machine : ménagez vos efforts

Aucun souci si vous avez la chance de disposer d’une buanderie avec un espace de repassage dédié : votre centrale reste sur place et n’a pas à être manipulée. Mais tout le monde n’habite pas dans un pavillon de 200 mètres carrés. Et au moment du repassage, il faut parfois déplacer, installer, bref, manipuler sa centrale vapeur.

La transportabilité de la centrale est un élément auquel il faut veiller. - CALOR

Comptez entre 2,4 kg pour une petite centrale comme la Vaporellla Express de Polti, jusqu’à 6,3 kg pour la Calor GV8976C0. Lancé à 300 euros, ce dernier modèle actuellement vendu 200 euros fait partie des bonnes affaires du moment… Veillez éventuellement à ce que la centrale dispose d’un espace de rangement pour son câble d’alimentation et son tuyau vapeur : c’est beaucoup plus pratique pour la remiser dans un placard.

Le poids du fer : au-delà de 1 kg, attention !

Peu importe le poids du fer à repasser de votre centrale si vous n’effectuez que de brèves séances de repassage. Par contre, si pour comme beaucoup, la « corvée » est hebdomadaire et dure plus d’une heure, mieux vaut miser sur un fer léger, qui ne causera pas de fatigue du poignet à force d’être manipulé.

Le poids du fer à repasser ne doit pas excéder 1 kg pour ne pas fatiguer le poignet. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Généralement situé autour d’un kilo, son poids peut atteindre 1,4 kg comme sur la Calor Fasteo SV6020C0. Pensez également à la possibilité du fer d’être ou non posé à la verticale. Si c’est le cas, c’est plus pratique.

La réserve d’eau : amovible ou pas ?

Pour la plupart, les centrales vapeurs sont aujourd’hui dites « illimitées ». Cela suppose que l’on peut remplir leur réserve d’eau en cours de repassage. Ce qui n’était pas le cas auparavant : lorsque l’eau venait à manquer dans le réservoir sous pression, il était nécessaire de laisser la centrale refroidir pour faire le plein. Une vraie sinécure.

Une réserve d'eau non amovible peut-être plus contraignante pour son remplissage. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Mais attention : se trouvent aujourd’hui sur le marché des centrales avec réserve d’eau amovible ou non. Les premières sont les plus pratiques : il suffit de détacher le bac à eau de la centrale pour le remplir sous le robinet. Leur capacité varie d’un appareil à l’autre : de 1,2 litre pour la petite centrale Philips SpeedCare GC6612/30, à 2 litres pour la Braun Care Style 3 IS 3044 WH. Plus la capacité est grande, moins le nombre de remplissages sera élevé au cours d’une séance de repassage.

Températures : une centrale sans réglage pour gagner du temps

Sur certaines centrales, il n’y a pas besoin de régler la température du fer pour repasser les synthétiques, le coton, le lin… Cela suppose qu’il n’y a donc pas à trier son linge avant le repassage. Un vrai gain de temps.

Philips s'est fait une spécialité des centrales vapeur sans réglage. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Les appareils dits « sans réglage » utilisent ainsi une température de repassage constante (autour de 140°) associée à un puissant jet vapeur. Philips s’en est fait une spécialité avec ses centrales utilisant la technologie Optimal Temp.

Débit vapeur et fonction pressing : la puissance gage de rapidité

Exprimés en grammes par minute, les débits vapeur et fonction pressing des centrales vapeur sont des critères primordiaux. Le premier caractérise la capacité naturelle de la centrale à défroisser le linge. Il varie peu selon les appareils et se situe généralement à 120 g/min. Le débit (ou fonction) pressing, lui, change tout. Plus il est élevé, plus la puissance du jet vapeur de la centrale est importante lorsqu’on l’active avec la gâchette généralement située sous le manche du fer.

L'importance de la fonction pressing détermine l'efficacité et la rapidité du repassage. - CHRIOSTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

En injectant davantage de vapeur au cœur des tissus, le lissage sera plus efficace et rapide. Cette fonction pressing varie beaucoup : de 130 g/min pour les petites centrales vapeur d’entrée de gamme, jusqu’à 650 g/min pour une centrale plus musclée, comme la Calor GC9610 C0/23. Mais entre 400 et 500 g/min, vous aurez déjà à disposition une machine très performante. A titre de comparaison, un classique fer à repasser produit l’équivalent d’un débit pressing de 80 à 200 g/min environ.