« C’est l’or, Il est l’or… Il est l’or monsignor »… On pourrait décliner à l’envi la réplique d’Yves Montand dans le film La folie des grandeurs et l’appliquer au couvre-feu. Depuis le samedi 18 octobre, 20 millions de Français sont contraints de ne pas rater l’or – pardon, l’heure- et de s’enfermer chez eux dès 21 heures. Avec leur alarme vibrante, les montres connectées sauront leur rappeler qu’il est temps de se cloîtrer. Mais elles proposent évidemment (et fort heureusement) bien plus encore…

La nouvelle tocante d’Apple poursuit, lentement, mais sûrement son évolution. Si son autonomie (une journée) ne progresse toujours pas, ses fonctions santé s’améliorent. Suivi du sommeil (pas évident si la montre est alors sur son chargeur !), mesure du taux d’oxygénation du sang, suivi de la fréquence cardiaque (bien plus précis qu’auparavant), détection de chute… font désormais partie de son ADN.

La nouvelle Apple Watch Series 6. - CAPTURE

Gadget mais pas que, une fonction permet désormais de recevoir des notifications pour se laver les mains (avec minuteur de vingt secondes). Pratique en ces temps de pandémie. En Wifi : 429 euros ; en Wifi/4G : 529 euros.

Avec la Configuration familiale, Apple permet associer plusieurs montres afin de maintenir le contact avec les siens, même sans iPhone. - APPLE

Le plus couvre-feu : Lancée parallèlement à la Watch Series 6, la Watch SE peut bénéficier d’une configuration familiale. Au poignet d’une tierce personne (et notamment d’un enfant), la montre connectée à l’iPhone d’un des parents peut recevoir des notifications et des rappels indiquant qu’il est l’heure de rentrer à la maison ! A partir de 299 euros.

Huawei Watch Fit : le rapport qualité/prix

Originale avec son écran Amoled rectangulaire (1,64’’/4,16 cm), discrète au poignet, disposant d’un GPS, la nouvelle montre du chinois Huawei est surtout très abordable : 100 euros environ. A ce tarif, elle propose une expérience assez complète, avec des menus et une navigation très simples, 130 écrans customisables, le coaching de différents sports (dont la marche et le running avec des conseils sur 13 niveaux), le suivi cardiaque en continu, une étanchéité jusqu’à 50 mètres…

A 100 euros environ, la montre Huawei Watch Fit propose un excellent rapport qualité/prix. - HUAWEI

L’application correspondante est loin d’être aussi aboutie que chez Apple, mais on peut se satisfaire de l’ensemble au quotidien (la Watch Fit est un excellent tracker d’activité, qui intègre un bon suivi du sommeil), ou pour suivre une activité sportive. Point fort : une autonomie qui peut atteindre une semaine.

Le plus couvre-feu : la Huawei Watch Fit mesure le niveau de stress de son utilisateur et lui demande de ralentir ! Le soir, dès 21 heures, on en profite donc pour déstressssser !

Oppo Watch : votre coach sportif est dedans !

Avec son design clairement inspiré de celle d’Apple, l’Oppo Watch offre une alternative économique à son célèbre modèle. Soit une jolie montre à écran OLED incurvé de 1,91’’/4,85 cm fonctionnant sous le vieillissant Wear OS (le système de Google). L’ensemble propose des fonctionnalistes assez basiques avec seulement cinq activités sportives pouvant être suivies (marche, course simple ou intensive, vélo, natation) avec évaluation du rythme cardiaque. On apprécie par ailleurs le suivi cardio 24h/24.

L'Oppo Watch intègre des petites vidéos d'exercices à réaliser avant d'aller au dodo. - OPPO

Bémol : l’autonomie de la montre ne fait guère mieux que sa rivale de la marque à la pomme et peine à dépasser 1,5 jour d’usage. En revanche, son système de recharge rapide permet de lui redonner 50 % de son énergie globale en vingt minutes. L’Oppo Watch est disponible en 41 mm (Wi-Fi) à 249 € ; en 45 mm (Wi-Fi) à 329 €, et en 45 mm (Wi-Fi et 4G) à 349 €. Mais à ce tarif élevé, l’Apple Watch SE (299 euros) risque de lui faire de l’ombre, surtout chez les possesseurs d’iPhone.

Le plus couvre-feu : A défaut de passer la soirée dans sa salle de sport favorite ou à la piscine, l’Oppo Watch embarque des séances de sport en vidéo pour se maintenir en forme et même… s’étirer avant d’aller se coucher !

Withings ScanWatch : la santé d’abord

Les amateurs de montres de facture horlogère craqueront plus facilement pour la dernière née du français Withings que pour ses rivales à écran OLED. La particularité de la ScanWatch est d’être une montre santé complète : grâce à ses capteurs, il est notamment possible de réaliser un électrocardiogramme certifié médicalement. Et ce, en 30 secondes seulement. Cette mesure permet de détecter un risque de fibrillation auriculaire. Celle-ci serait à l’origine d’un tiers des AVC en France…

En noir ou blanc, la ScanWatch propose quatre mesures essentielles pour la santé. - WITHINGS

Le reste des fonctionnalités de la ScanWatch contentera le plus grand nombre : notifications, tracker d’activité, suivi sportif (avec détection de la course, la marche, la natation et le vélo). Regret de taillel : la tocante n’intègre pas de puce GPS. Les marcheurs et autres coureurs devront conserver leur smartphone sur eux pour enregistrer leur tracé. En 38 mm : 280 euros ; en 42 mm : 300 euros.

A tout momùent, il est possible de déclencher une mesure - WITHINGS

Le plus couvre-feu : nos nuits risquant être plus longues durant quelques semaines, la ScanWatch analyse la qualité de notre sommeil et est capable de ne nous réveiller que dans une phase de sommeil léger. Bientôt (lors d’une prochaine mise à jour)-, elle détectera même l’apnée du sommeil.