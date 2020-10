L'iPhone 12 disponible dès le 23 octobre à partir de 809 euros. — CAPTURE

Apple présentait ce mardi ses nouveaux iPhone 12 déclinés en quatre versions: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Tous seront 5G et lancés à partir du 23 octobre (iPhone 12 et iPhone 12 Pro) et du 6 novembre (iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max).

Apple lance par ailleurs une nouvelle enceinte connectée nommée HomePod Mini et vendue 99 euros.

« The next generation is here ». Tim Cook, le PDG d’ Apple, a présenté ce mardi les nouveaux iPhone. Et ils seront 5G. Alors que depuis des mois, la plupart des fabricants avance ses smartphones 5G, Apple rentre donc dans le rang.

Les nouveaux iPhone 12 conservent leur encoche noire en façade. - CAPTURE

Onze pourcent moins épais, 15 % plus petit et 16 % plus léger que ses prédécesseurs : le nouvel iPhone 12 dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1’’. Cet écran repose sur un nouveau verre nommé Ceramic Shield. Selon Apple, il serait quatre fois plus résistant avec, dixit le constructeur. Avec, en cas de chute, « quatre fois plus de chances de survivre sans craquer ». L’iPhone 12 est équipé de deux modules photo arrières avec capteurs de 12 mégapixels (grand-angle 26 mm, f/1.6 ; et ultra grand-angle, f/1.7). Il filme en 4K jusqu’à 60 images par seconde et dispose d’un nouveau mode vidéo pour tourner des clips en timelapse (vitesse accélérée) en basse lumière.

Tim Cook lors de la présentation des nouveaux iPhone 12. - CAPTURE

Le terminal est animé par le nouveau processeur A14 Bionic 50 % plus rapide. Les possibilités graphiques seraient les plus élevées dans le vaste monde des smartphones, à en croire le constructeur californien. Les gamers seront donc à la fête, avec une réactivité accrue et un surcroît de détails dans les images.

MagSafe et ça repart !

Apple en profite pour introduire MagSafe, une technologie magnétique qui permet des recharges de l’iPhone 12 plus rapides. L’occasion pour la marque à la pomme de vendre de nouveaux accessoires…

Avec Mag Safe, Apple inaugure de nouveaux accessoires pour des recharges par induction plus rapides. - CAPTURE

A noter que les iPhone 12 reprennent les codes visuels des iPhone… 4 avec leur contour métallique. Ils rappellent aussi le dernier iPad Pro. Leur écran intègre toujours une large encoche noire pour dissimuler les capteurs avant… ce qui est dommage alors que bien d’autres fabricants sont parvenus à s’en débarrasser !

L’iPhone 12 (à la vente le 23 octobre) est également décliné dans une version mini à écran de 5,4’’ qui possède les mêmes caractéristiques techniques et disponible, lui, le 13 novembre en magasin. L’un et l’autre sont annoncés en 64 Go, 128 Go et 256 Go*

Deux pros pour la photo et la vidéo

De son côté, le nouvel iPhone 12 Pro se veut un produit de luxe, avec quatre finitions métalliques. Décliné en deux tailles (l’iPhone Pro 12 avec écran de 6,1’’, et iPhone Pro Max avec écran de 6,7’’), il s’agira du plus grand iPhone jamais conçu. L’appareil est équipé d’un triple module photo arrière avec trois capteurs de 12 mégapixels (grand-angle 26 mm, f/1.6 ; ultra grand-angle 13 mm, f/2.4 et zoom optique 52 mm jusqu’à 4x).

Les trois capteurs arrières des iPhone 12 Pro. - CAPTURE

Un mode photo dit « iPhone Pro RAW » devrait permettre aux photographes de se rapprocher d’un rendu professionnel. Les iPhone 12 Pro peuvent enregistrer en vidéo en Dolby Vision HDR jusqu’en 4K à 60 images par seconde. Il s’agit là d’une première. Enfin, ce futur champion pour capturer des images est étanche (norme IP68). Il peut ainsi résister à l’immersion jusqu’à 6 mètres durant 30 minutes. Au regard de ces annonces, Apple ne surprend guère sur ses classiques iPhone 12. Les possibilités photo et vidéo des iPhone 12 Pro devraient permettre de juger si la marque à la pomme peut, ici, jouer un coup d’avance…

*iPhone 12 : à partir de 909 euros en 64 Go. iPhone 12 : à partir de 809 euros en 64 Go.

* iPhone 12 Pro : 1509 euros en 512 GO. iPhone 12 Pro Max : à partir de 1259 euros en 128 Go.