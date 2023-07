Du bout de la main, l’éventail s’agite pour vous rafraîchir au ​cœur de l’été. De l’Espagne au Japon, en passant par la Chine et la France, il a traversé les siècles pour s’inscrire, encore aujourd’hui, comme un accessoire mode pratique et raffiné. D’abord objet décoratif, arme de combat, costume traditionnel et outil de revendication, aujourd’hui secouer un éventail n’est pas simplement un moyen de se rafraîchir en période caniculaire, mais bel et bien d’afficher son style.

A l'origine, un symbole du statut social

Fabriqué depuis des milliers d’années, si l’éventail a résisté au temps, c’est parce qu’il a toujours eu différents usages. En Chine, il était conçu en soie ou en papier autour du IIe siècle av. J.-C pour des rituels religieux. Au Japon, le Tessen-jutsu est un art martial utilisant un éventail de guerre. Du côté de l’Europe, durant la Renaissance, il était un accessoire de mode populaire parmi la noblesse et la bourgeoisie, devenant un symbole de statut social. A la même période, il prenait aussi des airs de moyen de communication codée, permettant aux gens de s’envoyer des messages discrets à travers des gestes subtils. En Espagne, il a toujours accompagné les danseuses de flamenco pour amplifier les mouvements de leurs performances et représenter la féminité.

En France, dans les années 1980 et 1990, l’éventail était un accessoire d’affirmation de soi pour la communauté LGBTQ +, avant de devenir un incontournable du dressing de Karl Lagerfeld au début des années 2000. S’il va et vient dans les tendances depuis, il n’a jamais cessé d’être l’allié des grands événements tels que les festivals, qui le parent d’un dessin publicitaire et l’offrent en cadeau. Un objet pratique, qui s’agite dans toutes les mains, de devant la scène d’un festival à la file d’attente pour acheter une glace en plein été. Aujourd’hui, le revival Y2K, le ressort des tiroirs, mais également les personnalités de la mode des quatre coins du monde.

« Il a toujours été perçu comme un accessoire de mode élégant et raffiné », débute Inès, co créatrice de la marque Abani & Co, spécialisée dans les éventails. La chanteuse Rosalia l’agite lorsqu’elle remet au goût du jour les chants catalans et Beyoncé en a fait un accessoire tendance sur scène durant sa tournée Renaissance. Lors de la Fashion Week, l’éventail rafraîchissait le monde de la mode, et prenait place directement sur les podiums, dans une version en bois, en dentelle ou en plumes chez Dior, Palomo Spain ou Givenchy.

Se rafraîchir avec style

Alors que le mois de juin a été le plus chaud depuis 2003, du bout de la main, l’éventail s’affiche. Objet d’art qui ne cesse de traverser les époques, accessoire de mode incontournable du sac à main de nos grands-mères, il séduit aujourd’hui toutes les générations puisqu’il répond à un besoin pratique.

Pour se rafraîchir, son utilité est incontestable : il permet de faire face à la chaleur tout en restant élégant. Et les enseignes l’ont bien compris. Relancée en 2010, la maison parisienne Duvelleroy, créée en 1827, ancre de nouveau l’éventail dans la mode avec des collaborations « avec des artistes, designers, et marques dans l’air du temps comme Jean-Charles de Castelbajac, José Lévy, Iris de Moüy, MV de Bascher, The Frankie Shop, Diptyque… », commente Éloïse Gilles, directrice de la maison d’éventails Duvelleroy. Elle transforme l’éventail au rythme des saisons et des tendances, proposant des modèles qui accompagneront toutes les femmes, mais pas seulement puisque les hommes aussi, se laissent tenter par cet accessoire.

Les marques repensent les stéréotypes de cet objet et brisent les traditions, qui les associent principalement à des designs hispaniques ou japonais. « Chez Abani & Co, les dessins séduisent les amateurs de l’éventail traditionnel, mais aussi ceux qui recherchent des accessoires de mode uniques et adaptés à leur style personnel. »

Avec un bracelet dragonne, l’éventail s’invite dans toutes les mains avec facilité. Certaines théories veulent que pour qu’il fonctionne réellement, il faille s’éventer du poignet, sans bouger le bras afin de limiter l’énergie dépensée. D’un mouvement de main, une brise délicate nous enveloppe et permet de supporter les degrés avec style, tout au long de cette période de fortes températures.